تهدد القلب.. أضرار مشروبات الطاقة

سواء كنت تعاني من كسل بعد الظهر أو تشعر بآثار السهر، قد يكون من المغري تناول مشروبات الطاقة، إلا أن الخبراء والأطباء يحذرون دائما من تناول هذا النوع من المشروبات الشائعة بين الشباب.

تشاركنا أخصائيتا التغذية المعتمدتان في ملتي كير، ليزا لوفجوي، الحاصلة على ماجستير في التربية، واختصاصية تغذية معتمدة، واختصاصية تغذية معتمدة، وأليكس ليستما، اختصاصية تغذية معتمدة، آراءهما حول مشروبات الطاقة وآثارها الصحية على الجسم.

تروج الشركات لمشروبات الطاقة كوسيلة لزيادة يقظتك وتركيزك ومستوى طاقتك، لكن كل هذا النشاط والحركة غالبًا ما يكون له ثمن وهو مستويات عالية من الكافيين والسكر.

تقول لوفجوي: "تحتوي مشروبات الطاقة عادةً على ما بين 80 و300 ملليجرام من الكافيين في العلبة أو الزجاجة".

وأضاف: "جزء من القلق هو أن مستهلكي مشروبات الطاقة يميلون إلى استهلاك عدة مشروبات يوميًا، ما يزيد بسهولة من كمية الكافيين المسموح بها".

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