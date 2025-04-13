قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأوقاف: فتح باب التقدم لمسابقة التفتيش بالمديريات الإقليمية
وزير الخارجية لنظيريه العماني والإيراني وويتكوف: نأمل في حلول تسهم في التهدئة
فيروسات زومبي.. وباء جديد يهدد البشرية قادم من القطب الشمالي| ماذا يحدث؟
الزراعة: السعودية أكبر الدول العربية استيرادا للمحاصيل المصرية
وزير العدل يفتتح فرعين للتوثيق في الإسكندرية ويتفقد محكمة الاستئناف
بسبب فتاة..إحالة 4 أفارقة بمنطقة عين شمس للمحاكمة الجنائية
دعاء المطر والرعد والريح.. ردد 20 كلمة أفضل ما قالها النبي و210 أدعية مستجابة
دعاء المطر.. اطلب حاجتك من الله يستجاب لك
متأثرا بتراجع سعر صرف الدولار.. انخفاض جديد في أسعار الذهب الآن
جبالي يعلن ضوابط مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة أمام البرلمان
زاهي حواس يلقي كلمة الافتتاح بورشة عمل للرابطة العالمية لعلماء الآثار المصرية عن الأهرامات
رسميا.. إشبيلية يعلن إقالة مدربه جارسيا بيمينتا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو جراف

تهدد القلب.. أضرار مشروبات الطاقة

مشروبات الطاقة
مشروبات الطاقة
كريم ناصر

سواء كنت تعاني من كسل بعد الظهر أو تشعر بآثار السهر، قد يكون من المغري تناول مشروبات الطاقة، إلا أن الخبراء والأطباء يحذرون دائما من تناول هذا النوع من المشروبات الشائعة بين الشباب.

تشاركنا أخصائيتا التغذية المعتمدتان في ملتي كير، ليزا لوفجوي، الحاصلة على ماجستير في التربية، واختصاصية تغذية معتمدة، واختصاصية تغذية معتمدة، وأليكس ليستما، اختصاصية تغذية معتمدة، آراءهما حول مشروبات الطاقة وآثارها الصحية على الجسم.

تروج الشركات لمشروبات الطاقة كوسيلة لزيادة يقظتك وتركيزك ومستوى طاقتك، لكن كل هذا النشاط والحركة غالبًا ما يكون له ثمن  وهو مستويات عالية من الكافيين والسكر.

تقول لوفجوي: "تحتوي مشروبات الطاقة عادةً على ما بين 80 و300 ملليجرام من الكافيين في العلبة أو الزجاجة".

وأضاف: "جزء من القلق هو أن مستهلكي مشروبات الطاقة يميلون إلى استهلاك عدة مشروبات يوميًا، ما يزيد بسهولة من كمية الكافيين المسموح بها".

https://youtube.com/shorts/tK_TjLoNjwM?si=HRWOyYJf30pc1Wnr
 

مشروبات الطاقة مشروب طاقة الكافيين السكر النوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات رسميًا لـ13 مليون مواطن بقرار حكومي.. تعرف على موعد الصرف

زيادة المعاشات رسميًا لـ13 مليون مواطن بقرار حكومي.. تعرف على موعد الصرف

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

زيادة بدل المخاطر الطبية 600% للعاملين بهيئة التأمين الصحي.. قرار رسمي

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الأحد 13-4-2025

حالة الطقس

لمدة 4 أيام.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس

تفاصيل عرض حسام عبدالمجيد لتعديل عقده ..ورد مفاجئ من اللاعب

تفاصيل عرض حسام عبدالمجيد لتعديل عقده .. ورد مفاجئ من اللاعب

أرشيفية

عطل عالمي يضرب تطبيق واتساب .. تفاصيل

سيد عبد الحفيظ :بيراميدز يستحق ضربة جزاء صحيحة على أشرف داري لم تحتسب له

سيد عبد الحفيظ: بيراميدز يستحق ضربة جزاء صحيحة لم تحتسب له

انقطاع المياه

خلال ساعات.. انقطاع المياه عن عدد من المناطق بالقاهرة

ترشيحاتنا

تحذير طبي من أدوية منتشرة في الأسواق تسبب الخرف والنسيان

تحذير من أدوية تسبب الخرف والنسيان.. 9 نصائح للحفاظ على صحة الدماغ

شم النسيم 2025

إجازة للموظفين والطلاب .. موعد أجازة شم النسيم 2025

استعلام تكافل وكرامة

طريقة الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة.. ابحث عن اسمك

بالصور

وصفة لعمل قهوة مثلجة رخيصة وسهلة التحضير

وصفة قهوة مثلجة رخيصة وسهلة التحضير.
وصفة قهوة مثلجة رخيصة وسهلة التحضير.
وصفة قهوة مثلجة رخيصة وسهلة التحضير.

أحد شعانين مبارك.. سيرين عبد النور تحتفل بعيد السعف مع أسرتها

سيرين عبد النور تحتفل بعيد السعف
سيرين عبد النور تحتفل بعيد السعف
سيرين عبد النور تحتفل بعيد السعف

التدخين أبرزها .. عادات يومية تدمر الكلى | احذرها

عادات يومية تدمر الكلى
عادات يومية تدمر الكلى
عادات يومية تدمر الكلى

قائد القوات البحرية يلتقى رئيس هيئة الأركان العامة للقوات البحرية اليونانية لبحث التعاون المشترك

قائد القوات البحرية المصرية مع نظيره اليوناني
قائد القوات البحرية المصرية مع نظيره اليوناني
قائد القوات البحرية المصرية مع نظيره اليوناني

فيديو

كويكب يصدم القمر

العالم في حالة تأهب .. كويكب غامض يقترب من القمر |فيديوجراف

حفل سيرين عبد النور

اقتحم المسرح.. معجب يفاجئ سيرين عبد النور بحفل الأردن

محاولة وضع كلب فى جوال

السكان بتشتكى.. القبض على حارس عقار حاول وضع كلب داخل جوال بمدينة نصر (فيديو)

وفاة فنة أقلاش

عملية تجميل أنهت عمرها.. وفاة فنانة شهيرة في عمر الأربعين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: لا تحزن ..ضع روشتة دستور حياتك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب.. شكراً لأبطال زيارة ماكرون

المزيد