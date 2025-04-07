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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حصر نسب الغياب بالمدارس وتطبيق لائحة الانضباط بقرار من وزير التعليم

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أعلنت مديريات التربية والتعليم ، أنه يتم حصر نسب الغياب بصفة يومية في جميع المدارس تنفيذا لتعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .

وشددت مديريات التربية والتعليم ، على أن هناك تعليمات مشددة بالالتزام بتطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي  بجميع المدارس ، بالإضافة إلى الاهتمام بنظافة المدارس ودهانات الفصول .

من جانبه أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة للمدارس اليوم لضمان انتظام الدراسة بعد العودة من إجازة عيد الفطر.

وشملت تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ما يلي : 

  • ضرورة رصد الغياب والحضور
  • الالتزام بالمعايير الواضحة في تقييم أداء الطلاب لضمان تحقيق العدالة والمساواة بينهم.
  •  إعطاء كل طالب حقه في التقييمات والامتحانات ، وتسجيل الدرجات بشفافية ودقة
  •  ضرورة تهيئة الظروف المناسبة للتعلم
  •  متابعة أداء الطلاب وتقديم الدعم اللازم لضمان التحصيل الدراسى الجيد.

كان محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، قد أجرى ، جولة تفقدية مفاجئة بمدارس محافظات كفر الشيخ والدقهلية والقليوبية، حيث تأتي هذه الزيارة لمتابعة سير وانضباط العملية التعليمية وتقييم تنفيذ التعليمات والقرارات الصادرة من الوزارة.

استهل الوزير محمد عبد اللطيف جولته بزيارة إلى مدرسة المعداوي الابتدائية التابعة لإدارة بيلا التعليمية والتي تضم عدد ١٦١٩ طالب وطالبة ، وعقب ذلك، توجه الوزير إلى مدرسة بيلا الجديدة الابتدائية التابعة لإدارة بيلا التعليمية، والتى يبلغ عدد طلابها فى الفترة الصباحية ٤٢٥ طالب وطالبة.

وتوجه الوزير إلى مدرسة حسن مصطفى الابتدائية والتى تضم عدد ٩٠١ طالب وطالبة، وتوجه الوزير إلى مجمع دارين الابتدائي التابع لإدارة نبروه بمحافظة الدقهلية والذى يبلغ عدد الطلاب به ١٤٠٠ طالب وطالبة.

وتوجه الوزير خلال جولته التفقدية بمحافظة الدقهلية لمدرسة البدراوى الحسينى للتعليم الأساسي التابعة لإدارة نبروه بمحافظة الدقهلية والتى تضم عدد ٩٦٥ طالب وطالبة.
 

وقام الوزير محمد عبد اللطيف بزيارة مدرستين بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، حيث زار مدرسة ٢٥ يناير الرسمية للغات التابعة لإدارة كفر شكر التعليمية والتى يبلغ عدد طلابها ٨٣٥ طالب وطالبة.

التربية والتعليم التعليم المدارس التعليم الفني

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