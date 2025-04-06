فتح: وقف شلال الد.م الفلسطيني في غزة والضفة الغربية أهم أولوياتنا

أكد أياد أبو زنيط المتحدث بأسم حركة فتح، أن وقف شلال الدم الفلسطيني في غزة والضغة الغربية هو أهم أولوياتنا، خاصة بعد العدوان الكبير الذي شتنه اسرائيل على غزة

وقال أياد أبو زنيط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه لدينا رغبة في عودة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة، مؤكدا أن حركة حماس عليها أن تعودد للمشهد الحكومي، خاصة أن العالم اليوم يعترف بمنظمة التخرير الفلسطينية.

المستهدف هو الانسان الفلسطيني

وتابع المتحدث بأسم حركة فتح،حماس عليها أن تعلى المصلحة الوطنية الفلسطينية لان المستهدف هو الانسان الفلسطيني، مؤكدا أن إسرائيل لديها رغبة في القضاء على الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أنه لم نستسلم أمام العدوان الإسرائيلي، خاصة أنه سنستمر في النضال والصبر والأمل، والذي يحيا عليه الإنسان الفلسطيني.