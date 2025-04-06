صاحب المنزل يكشف التفاصيل.. وفاة مغربي داخل شقة مستأجرة في سوهاج

شهد مركز دار السلام جنوب محافظة سوهاج، واقعة وفاة غامضة لمواطن مغربي الجنسية يُدعى "هشام مستمد"، يبلغ من العمر 52 عامًا، عُثر على جثمانه داخل شقة مستأجرة يقيم بها بمفرده بالطابق الرابع في إحدى العقارات بدائرة المركز.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام بورود بلاغ من المدعو "عاطف ي.ا.ع"، 45 عامًا، عامل بشركة، ويقيم بدائرة المركز، باكتشافه وفاة مستأجر شقته.

وبالانتقال والفحص، تبين وجود جثمان المتوفى مُسجى أعلى سرير غرفة النوم، وبجواره متعلقاته الشخصية، وتبين سلامة نوافذ وأبواب الشقة وعدم وجود أية إصابات ظاهرية.

أفاد المُبلغ بأنه اعتاد التردد على المتوفى للاطمئنان عليه نظرًا لإقامته بمفرده، وأنه كان يعاني من أمراض بالقلب، وفوجئ أثناء زيارته اليوم بوفاته.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية وتوقف بعضلة القلب نتيجة أزمة قلبية حادة، ولا توجد شبهة جنائية.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى دار السلام المركزي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.