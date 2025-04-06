بيقضي حاجته .. غرق عامل بترعة نجع حمادي بالمراغة في سوهاج

شهد مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، حادثة مأساوية، حيث غرق عامل يُدعى "أشرف م.ح.م"، 48 عامًا، ويقيم بدائرة المركز.

وذلك أثناء قضاء حاجته على حافة ترعة نجع حمادي، ما أدى إلى انزلاق قدميه وسقوطه داخل المياه، ولعدم إجادته السباحة، لفظ أنفاسه الأخيرة غرقًا.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بغرق شخص داخل ترعة نجع حمادي بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص، تم انتشال الجثمان بواسطة قوات وحدة الإنقاذ النهري، وتبين أنه يرتدي كامل ملابسه، وبتوقيع الكشف الطبي الظاهري عليه بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة هو "إسفكسيا الغرق".

وبسؤال زوجته "نجلاء م.ا.ح"، 37 عامًا، ربة منزل، وخاله "راضي ا.ع.ه"، 68 عامًا، بالمعاش، ويقيمان بذات الناحية، أكدا أنه أثناء قيام المتوفى بقضاء حاجته على حافة الترعة، انزلقت قدماه وسقط في المياه.

ولعدم إجادته السباحة غرق بها، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في وفاته، كما نفيا وجود شبهة جنائية.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المراغة المركزي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.