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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

متوسط أسعار العملات الأجنبية في البنوك

أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية
علياء فوزى

شهدت أسعار العملات الأجنبية في مصر، ارتفاعا كبيرا بمستهل تعاملات الأسبوع ،مقارنة بسعر إغلاق الخميس الماضي حيث ارتفع الدولار بقيمة 55 قرشا، وأيضا اليورو والجنيه الاسترليني، وتاتي الارتفاعات بعد فترة استقرار خلال شهر رمضان الماضي. 

يستعرض موقع “صدى البلد” متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر، في خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين 7 أبريل 2025، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلى المصري.

سعر صرف الدولار في مصر  اليوم الإثنين

سجل سعر صرف الدولار  مقابل الجنيه المصري  اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 51.07 جنيه.

سعر البيع: 51.17 جنيه.

وسجل سعر الدولار الاسترالي  أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 30.57 جنيه.

سعر البيع: 32.39 جنيه.

وسجل سعر الدولار الكندى أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

 سعر الشراء: 35.81 جنيه.

سعر البيع: 36.40 جنيه.

أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم الإثنين

بلغ سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 55.79 جنيه.

سعر البيع: 56.83 جنيه.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 66.64 جنيه.

سعر البيع: 67.09 جنيه. 

بلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

 سعر الشراء: 59.20 جنيه.

سعر البيع: 60.35 جنيه.

أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الإثنين

 سجل سعر اليوان الصيني  أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 6.99 جنيه.

سعر البيع: 7.02 جنيه.

وسجل سعر 100 ين ياباني  أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين:

سعر الشراء: 34.64 جنيه.

سعر البيع: 35.39 جنيه.

الاحتياطي النقد الأجنبي

وسجل الاحتياطي النقد الأجنبي لمصر، ارتفاعا بقيمة 129 مليون دولار خلال شهر فبراير الماضي ليصل 47.394 مليار دولار مقارنة بـ 47.265 مليار في يناير 2025، وفقًا لبيانات صادرة عن البنك المركزي.

ويتكون الاحتياطي النقدي في مصر من احتياطي الدولة من الذهب وعوائد قناة السويس وحصيلة الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

يذكر أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي ارتفع بقيمة 156 مليون دولار خلال شهر يناير الماضي ليسجل 47.265 مليار دولار مقارنة بـ 47.109 مليار في ديسمبر 2024، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

أسعار العملات الأجنبية سعر صرف الدولار الجنيه الإسترليني العملات الآسيوية اليورو

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