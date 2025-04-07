أنباء كاذبة.. نانت الفرنسي يحسم الجدل حول انتقال مصطفى محمد لـ الأهلي

كشف الإعلامي خالد الغندور حقيقة الأخبار المتداولة بخصوص مفاوضات النادي الأهلي للحصول على خدمات مصطفى محمد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: تواصلنا مع بابتيست دوروت، المدير العام لنادي نانت الفرنسي ورئيس لجنة الكشافين وسألناه عن حقيقة وصول عرض رسمي من الأهلي لضم مصطفى محمد".

وأضاف: الرد كان صريح ومباشر، كل الأنباء التي تتردد في هذا الشأن كاذبة ولم نتلقى أي شئ من الأهلي يخص مصطفى محمد".

وتابع الغندور: "النادي أكد لنا أن هناك شائعات عن هذا الأمر منذ يناير ولا أعرف سببها".