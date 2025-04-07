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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رد قوي من أحمد شوبير على تصريحات ميدو بضم لاعبي الأهلي لـ الزمالك

شوبير
شوبير
ميرنا محمود

رد الاعلامي أحمد شوبير،  على تصريحات أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك الأسبق، بشأن قدرة الزمالك علي ضم نجوم الاهلي خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي: "امبارح التصريحات اللي قالها ميدو بإن عندنا شيكات مفتوحة لضم نجوم الأهلي وفي 2 نجوم من الأهلي كلموني".

وتابع شوبير: كويس ضم لعيبة الأهلي.. تعاقد مع الثنائي والكلام رادد على نفسه والأمر في منتهي البساطة".

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه بيسيرو، مواجهة حاسمة مساء الأربعاء المقبل، أمام ضيفه ستيلينبوش الجنوب أفريقي، في إطار إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في رحلة مواصلة الدفاع عن اللقب الذي تُوج به الفريق في النسخة الماضية.

موعد مباراة الزمالك وستيلينبوش فى إياب ربع نهائي الكونفدرالية
تقام المواجهة المنتظرة بين الزمالك وستيلينبوش في الساعة السادسة مساء الأربعاء المقبل، على أرضية استاد القاهرة الدولي، وسط حضور جماهيري مرتقب لدعم الفريق الأبيض في سعيه نحو حسم التأهل إلى نصف النهائي.

نتيجة الذهاب.. وتعقيدات الإياب
كانت مباراة الذهاب التي أقيمت في جنوب أفريقيا قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليبقى الحسم معلقًا في القاهرة، حيث يدخل الزمالك المواجهة بأفضلية اللعب على أرضه ووسط جماهيره، في مواجهة يتسلح خلالها بخبراته القارية لإقصاء الفريق الجنوب أفريقي ومواصلة رحلة الحفاظ على اللقب.

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