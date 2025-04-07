قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي يوقعان اتفاقية لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية
توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وفرنسا لإنشاء 100 مدرسة فرانكفونية
ماذا حدث في جولة وزير التعليم بمدارس المنوفية اليوم؟| تفاصيل كاملة
عبدالله ضحى بحياته لينقذ شقيقته.. مأساة على طريق الوراق والسائق هارب
الأهلي يخوض اليوم مرانه الأخير في موريتانيا قبل مواجهة الهلال
حلم محمد صلاح.. ماذا يحتاج ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي؟
خبير دولي عن قمة القاهرة الثلاثية: باريس وعمان تدعمان جهود مصر لوقف نزيف غزة
أزمة قلبية..وفاة مدير الإدارة التعليمية في الباجور
ارتفاع درجات الحرارة.. حالة الطقس اليوم الإثنين في مصر
العاملين بالبترول: زيارة ماكرون تؤكد أهمية مصر كحليف قوي لأوروبا
بوقك كبير .. قصة تنمر صادمة تقضي على حياة التلميذة صباح في المدرسة
زيادة المرتبات رسميًا لـموظفي الحكومة هذا الموعد.. اعرف هتقبض كام؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

"حماية المنافسة المصري" يفوز بجائزة دولية من جامعة جورج واشنطن

خلال تسلم الجائزة
خلال تسلم الجائزة
ولاء عبد الكريم

للعام الثاني على التوالي؛ أعلنت جامعة جورج واشنطن ودار نشر كونكيورانس عن فوز جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري بالجائزة الدولية للكتابة لمكافحة الممارسات الاحتكارية لعام 2025.

 وذلك عن الإرشادات التي أصدرها الجهاز بشأن "تقييم الاتفاقات الرأسية" بناءً على تصويت القراء، كأفضل الإرشادات عن مكافحة الممارسات الاحتكارية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتسلم الجائزة الدكتور محمود ممتاز - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك على هامش تواجده بالعاصمة الأمريكية واشنطن، للمشاركة في الاجتماع السنوي الثالث والسبعين لنقابة المحامين الأمريكية "ABA" حول مكافحة الممارسات الاحتكارية، وعدد من الفعاليات الأخرى.

وسبق وأصدر جهاز حماية المنافسة إرشاداته بشأن الاتفاقات الرأسية؛ في إطار دوره بنشر الوعي بأحكام القانون وبيان منهجية الجهاز المتبعة بشأن مخالفات الاتفاقات الرأسية طبقًا لأحكام القانون في ضوء أفضل التجارب الدولية.

وتعد هذه هي الجائزة الثانية التي يحصل عليها الجهاز من جامعة جورج واشنطن ودار نشر كونكيورانس، حيث سبق وحصل على جائزة مماثلة العام الماضي عن إرشاداته بشأن تطبيق أحكام قانون حماية المنافسة في قطاع الزي المدرسي.

وتأتي هذه الجائرة استكمالًا للمشاركات الفعالة للجهاز على المستويين الإقليمي والدولي، والتي تُوجت بالحصول على أربع جوائز من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية، منذ تطبيق إستراتيجية (2021 - 2025) ففي عام 2021 حصل الجهاز على جائزة شرفية عن قراراته التي اتخذها حول دعم سياسات المنافسة في ظل أزمة فيروس كورونا والحد من عمليات استغلال المستهلكين في القطاع الطبي.

 وفي عام 2022 حصل على جائزة شرفية ثانية عن مجموعة الإجراءات والمبادرات التي اتخذها الجهاز لدعم سياسات المنافسة ومواجهة الممارسات الاحتكارية في أوقات الأزمات والتي كان موضوعها "التجارب الناجحة في مراحل التخطيط والتنفيذ ومتابعة إستراتيجيات دعم المنافسة في أوقات الأزمات".

وفي 2023 حصل على الجائزة الأولى الخاصة بتعزيز سياسات المنافسة لعام 2023، وذلك لإصدار وتنفيذ "الإستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي" والتي اعتمدها دولة رئيس مجلس الوزراء، وتم إدراجها ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة.

 وفي 2024 حصل على جائزة شرفية في المسابقة التي أُجريت، والخاصة بتعزيز سياسات المنافسة لعام 2024، وذلك عن مبادرة الجهاز بإنشاء "نموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية" تحت مظلة شبكة المنافسة العربية؛ والذي انطلق خلال رئاسة مصر للشبكة في الفترة من 2022 إلى 2024.

جامعة جورج واشنطن جهاز حماية المنافسة الجائزة الدولية للكتابة نموذج محاكاة سلطات المنافسة العربية دعم المنافسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

الوزير شكره في الآخر| أول رد من التعليم على وفاة مدير إدارة الباجور

وزير التربية والتعليم

محدش يغيب.. قرار عاجل من التعليم بشأن تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي

مدير إدارة الباجور

بالتزامن مع زيارة الوزير المفاجئة.. وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية بأزمة قلبية

أسعار الدواجن

نزلت 18 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

المتحف المصري الكبير

يوم تاريخي في مصر| هل يحصل الموظفون على إجازة بمناسبة افتتاح المتحف الكبير؟

صورة ارشيفية

موعد معاشات شهر مايو لـ 11.5 مليون مستحق.. تفاصيل الزيادة الجديدة

محمد صلاح

محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

وقف الهواتف المحمولة غير المسجلة

وقف الهواتف المستوردة المخالفة اليوم بقرار رسمي.. ابحث عن حالة هاتفك

ترشيحاتنا

مدير تعليم بورسعيد ومنسقي المسح القرائى

مدير تعليم بورسعيد ومنسقو المسح القرائى يشهدون التطبيق البعدي بمدارس بورفؤاد

جمال الدين: 130 مصنع تحت الإنشاء بشكل متزامن وهو أمر غير مسبوق في تاريخ اقتصادية قناة السويس

أول استثمار صناعي تايلاندي في مصر.. رئيس اقتصادية قناة السويس يضع حجر أساس مصنع هاي تك

محافظ الأقصر

إزالة 130 حالة تعدٍ خلال المرحلة الثانية من الموجة الـ25 بالأقصر

فيديو

سيرك طنطا

تفاصيل مؤلمة.. طبيبة تكشف مفاجأة عن نمور سيرك طنطا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: عيد تحرير سيناء .. وتجدد المخاطر والتحديات

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: غزة وحقوق الإنسان

د. ممد بشاري

د. محم بشاري يكتب: استئناف العمران الإنساني من التجزيء المعرفي إلى التكامل القيمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وغزة بين الدعم الإنساني والدور السياسي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: العيد القومي لسوهاج في الجمهورية الجديدة.. تاريخ عظيم ومستقبل واعد

المزيد