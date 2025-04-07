استعدادا لموسم الحج.. السعودية تقرر إيقاف تأشيرات الترانزيت لبعض الدول

أعلنت المملكة العربية السعودية عن قرار جديد يقضي بإيقاف إصدار تأشيرات الترانزيت لبعض الدول، ومن بينها مصر، وذلك في إطار استعداداتها لموسم الحج لعام 1446 هـ.

جاء هذا القرار في تعميم صادر عن السلطات السعودية بناءً على توصيات هيئة الطيران المدني السعودية، حيث سيتم قصر خدمة تأشيرة العبور الجوي فقط على الضيوف المسافرين من أو إلى بعض الدول، مع إيقافها عن دول أخرى.

وفي تفاصيل القرار، أعلنت المملكة عن وقف التقدم بطلبات للحصول على تأشيرات سعودية قصيرة الأجل، بما في ذلك تأشيرات الزيارة للعمل (دخول واحد ومتعدد)، بالإضافة إلى التأشيرات السياحية الإلكترونية وتأشيرات الزيارة العائلية.

وشمل القرار قائمة من الدول التي تم إيقاف تأشيرات الترانزيت لها، وهي: مصر، المغرب، الجزائر، السودان، إثيوبيا، الهند، تونس، نيجيريا، العراق، بنجلاديش، باكستان، اليمن، الأردن، إندونيسيا.

في سياق متصل، أكدت السلطات السعودية أنه يمكن للمسافرين الذين يحملون تأشيرات سعودية سارية (عمل أو سياحة) السفر إلى المملكة حتى تاريخ 13 أبريل الجاري، بعد هذا التاريخ، سيتم تنفيذ منع السفر للمواطنين من الدول المدرجة في القرار.