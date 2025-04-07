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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

توقيع اتفاقيات جديدة..ماكرون: مصر أول دولة وثقت في طائرات الرافال الفرنسية

الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي
البهى عمرو

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن مصر أول دولة وثقت في طائرات الرافال وتبعتها عدة دول، موضحًا أن هناك تعاونا كبيرا بين مصر وفرنسا، واليوم تم توقيع اتفاقيات جديدة.

 أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن سعادته بوجوده في "هذه البلد العظيمة"، مؤكداً أن مصر تمثل شريكاً استراتيجياً لفرنسا في المنطقة.

جاءت تصريحات الرئيس ماكرون في مؤتمر يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، سواء السياسية أو الاقتصادية أو الإنسانية.

كما تطرق الرئيس الفرنسي إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية المهمة التي تمثل تحديات حقيقية، مثل الأوضاع في السودان وفلسطين.

ماكرون: مصر شريك استراتيجي لفرنسا


أكد الرئيس الفرنسي في تصريحاته أن مصر تلعب دوراً مهماً في السياسة الإقليمية والدولية، وتعتبر شريكاً استراتيجياً لفرنسا في العديد من القضايا. وأوضح ماكرون أن العلاقات بين البلدين تشهد تطوراً ملحوظاً، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والثقافية والأمنية.

وأضاف الرئيس الفرنسي، أن التعاون بين مصر وفرنسا يشكل أساساً لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ويعزز السعي المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية.

وقال الرئيس السيسي إن الزيارة تفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة.

وأوضح الرئيس السيسي أنه تم استعراض العلاقات الاقتصادية والثقافية بين مصر وفرنسا ، مع التركيز على أهمية التعاون في مجالات عدة.

وتم التأكيد على ضرورة تعزيز الاستثمارات الفرنسية في مصر، خاصة في القطاعات الحيوية التي يمكن أن تعود بالنفع على الاقتصاد المصري وتساهم في تحسين بيئة الأعمال.

الاستثمار والتدريب الفني


وأضاف الرئيس السيسي أن الزيارة تناولت أيضًا أهمية الاستثمارات الفرنسية في مصر، لا سيما في مجالات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الحديثة.

كما تم الاتفاق على تنفيذ برامج تدريب فني متقدمة تهدف إلى تعزيز المهارات الفنية لدى الشباب المصري وتزويدهم بالمعرفة اللازمة للعمل في مجالات متطورة.

التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر والذكاء الاصطناعي:
وأشار الرئيس السيسي إلى أن المحادثات تناولت أهمية التعاون في مجالات متطورة مثل الهيدروجين الأخضر والذكاء الاصطناعي، التي تعد من المجالات الاستراتيجية التي يمكن أن تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الابتكار. وشدد على ضرورة البناء على هذه الاتفاقات لتطوير حلول تكنولوجية متقدمة تخدم مصالح البلدين.


قمة ثلاثية مصرية أردنية فرنسية
وكان السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قد كشف عن أنه عقب القمة المصرية - الفرنسية، ستُعقد قمة ثلاثية مصرية أردنية فرنسية، بمشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث تهدف القمة الثلاثية إلى مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية.
 

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طائرات الرافال

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