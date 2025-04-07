توقف مفاجئ لعضلة القلب.. ننشر التقرير الطبي لمدير إدارة الباجور التعليمية

أعلنت مستشفي الباجور في محافظة المنوفية عن وفاة أسامة البسيوني مدير إدارة الباجور التعليمية بازمة قلبية مفاجئة وتوقف عضلة القلب.

وجاء التقرير الطبي بأن مدير إدارة الباجور التعليمية وصل للمستشفي بتوقف لعضلة القلب وتم عمل إنعاش وتركيب أنبوبة حنجرية واعطاء الأدوية للمريض ولم يستجب.

وتابع التقرير الطبي الذي حصل عليه موقع صدي البلد أن مدير إدارة الباجور التعليمية توفي نتيجة توقف عضلة القلب بشكل مفاجئ وهو ما ادي الي هبوط بالدورة الدموية وتوقف الوظائف التنفسية.

وتم إنهاء إجراءات تسليم الجثمان الي اسرة المتوفي وتم نقل الجثمان الي قرية كفر السنابسة بمركز منوف لأداء صلاة الجنازة عليه وتشييع الجثمان الي مثواه الأخير.

وأصدر اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية بيانا ينعي فيه مدير الإدارة الراحل وسط دعوات بالرحمة والمغفرة.

وجاءت وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية عقب زيارة مفاجئة لوزير التربية والتعليم لإدارة الباجور بمحافظة المنوفية.