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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نادر السيد: أرفض المزايدة على زيزو.. والبعض يحاول وضعه فوق مسرح السوشيال ميديا

زيزو
زيزو
القسم الرياضي

دافع نادر السيد نجم الكرة المصرية السابق، عن أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مؤكدا أنه يتعرض لهجوم كبير غير مبرر.

وقال نادر السيد في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: سواء استمر زيزو مع الزمالك أو لم يستمر، فيجب احترامه وتقديره على الفترة التي قضاها، ولا يجب أن نضعه على مسرح السوشيال ميديا أو الجماهير للهجوم عليه، وهذا ليس ضمن أخلاقيات الكرة.

وأضاف نادر السيد: الأندية الأوروبية تحتفل بلاعبيها بعد نهاية فترتها، وهناك بطولات زائفة نراها عندها وأنا أتحفظ عليها، وزيزو موجود في النادي منذ فترة وقرار الإدارة كان الاحتفاظ به فنيا وليس تحقيق الاستفادة المادية.

وتابع نجم الكرة المصرية السابق: عقد زيزو سينتهي ولديه عقود داخل وخارج مصر، واستمراره أو رحيله هو قرار يجب أن يحترمه الجميع، ولا مشكلة فيه.

وأردف نادر السيد: أرفض تصنيف لاعب كرة القدم كلاعب أهلاوي أو لاعب زملكاوي، والوحيد الذي يُمكن أن يكون أهلاويا أو زملكاويا هو الجمهور.

وواصل السيد: أرفض المزايدات على اللاعبين، وهل يُمكن سؤال حسام حسن أنه أهلاوي أو زملكاوي حين انتقل إلى الزمالك من الأهلي، وهل لو سئُل هل سننتظر منه أن يقول إنه زملكاويًا؟.

واختتم نادر السيد تصريحاته: ما يهمنا هو الاحترافية والإخلاص، والانتماء للمهنة ولاسم الشخص، ورأينا الجوهري يتولى تدريب الزمالك، فهل لو سئُل عن انتمائه سيقول إنه زملكاوي؟، كلنا نعلم أنه أهلاوي.

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