إبراهيم نور الدين يشيد بقرار المجلس الأعلى للإعلام بإلغاء فقرات تحليل التحكيم

أشاد إبراهيم نور الدين، المدير الفني السابق للجنة الحكام، بقرار المجلس الأعلى للإعلام القاضي بإلغاء جميع فقرات تحليل الأداء التحكيمي في وسائل الإعلام، ووجه رسالة شكر إلى المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس، لدعمه للتحكيم المصري في هذه المرحلة.

وكان المجلس قد أصدر قرارًا رسميًا بمنع عرض أو بث فقرات تحليل القرارات التحكيمية سواء في البرامج التليفزيونية أو عبر الوسائط الرقمية المختلفة، في خطوة تهدف لتخفيف الضغوط على الحكام وتعزيز حياد التحكيم المحلي.

وفي تصريحات إذاعية لراديو "أون سبورت"، عبّر نور الدين عن تقديره لهذه الخطوة قائلاً:

"التحكيم المصري كان يتعرض لضغوط مستمرة، سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة، لكن هذا القرار سيمنح الحكام فرصة أكبر للعمل بهدوء واتزان".

وأضاف: "الآن، وبعد هذا القرار، لا يوجد مبرر للضغوط على الحكام، ويجب أن ينعكس هذا الهدوء على أدائهم في المباريات القادمة".

وختم نور الدين تصريحاته بدعوة جماعية لوقف الجدل حول التحكيم، قائلاً:

"علينا جميعًا أن نتكاتف لإعادة التحكيم المصري إلى سابق عهده، وندعم الاستقرار داخل المنظومة التحكيمية بعيدًا عن الشحن الجماهيري والإعلامي".