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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع شخصين في انقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوى بالبحيرة

حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة
ساندي رضا

لقي شخصان مصرعهما إثر انقلاب سيارة نقل واشتعالها بمركز النوبارية الصحراوى لمحافظة البحيرة.

بلاغا من شرطة النجدة 

تلقى مدير أمن البحيرة بلاغا من شرطة النجدة بالحادث، وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة نقل واشتعال النيران بها بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، دائرة مركز غرب النوبارية.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الحماية المدنية، وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى أماكن مجاورة.

تحرير محضر بالواقعة


وأسفر الحادث عن مصرع "محمد ى.ع" 28 عامًا، و"محمد ش.ع" 28 عامًا، مقيمان كفر الزيات محافظة الغربية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة للتحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.

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