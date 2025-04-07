عودة العمل بجميع محطات الخط الثالث للمترو والقطار الخفيف

أعلنت الشركة الفرنسية المسؤولة عن تشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف عودة العمل بجميع المحطات بشكل طبيعي.

وقالت الشركة في بيان “نحيطكم علماً بعودة الخدمة بشكل طبيعي بالخط الاخضر الثالث وقطار العاصمة. شكرا لتفهمكم ونأسف على الازعاج”.

وكانت الشركة قد قالت في وقت ساب إن الخدمة متوقفة بالخط الأخضر الثالث وقطار العاصمة بمحطات هشام بركات، قباء، عمر بن الخطاب، الهايكستب وعدلي منصور وذلك نظراً لإجراء أعمال صيانة استثنائية.

وأضافت في تنويه حصلت صدى البلد على نسخه منه، تم توفير اتوبيسات لنقل الركاب من محطة النزهة الى العبور مرورا بمحطة عدلي منصور مع توفير موظفي خدمة عملاء لارشادهم الى الاتوبيسات على أن يتم استئناف الخدمة في أسرع وقت ممكن.

وتابعت شكرا لتفهمكم خلال الفترة اللازمة للعمل على تحسين رحلة الراكب وشكرا على اختياركم لنا ونعتذر عن أي إزعاج قد يتسبب فيه هذا التعديل.