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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا: إنجازات القطاع الصحى فى السنوات العشر الأخيرة تجسيدا لمستقبل واعد

محافظ المنيا خلال جولته بالمستشفيات
محافظ المنيا خلال جولته بالمستشفيات
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن القطاع الصحي في المحافظة شهد نقلة نوعية كبيرة خلال السنوات العشر الاخيرة، وذلك بفضل رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصه الدائم على أن تكون الصحة على قمة الأولويات .

وأشار اللواء كدوانى في تصريحات بمناسبة اليوم العالمي للصحة، أن محافظة المنيا تقدم الخدمات الطبية لما يقرب من 7 مليون مواطن من خلال 30 مستشفى تضم 1325 سريرًا داخليًا، و395 سرير رعاية مركزة، و193 سرير استقبال، و56 غرفة عمليات، بالإضافة إلى 493 ماكينة غسيل كلوي و265 حضّانة أطفال.  

وأضاف أن المحافظة شهدت تطويرًا ورفع كفاءة العديد من المنشآت الصحية، منها مستشفيات الصدر والحميات، بالإضافة إلى افتتاح مستشفى علاج الأورام بسمالوط، الذي يُعد أول مستشفى لعلاج الأورام تابع لقطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة.  

وأكد اللواء كدواني على اهمية مواصلة الجهود لبدء تطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحى الشامل بنهاية العام الجارى لتقديم خدمات طبية و علاجية على أعلى مستوى  لأبناء المحافظة  .

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