قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مرصد الأزهر يدين استهداف إسرائيل خيمة الصحفيين في غزة
بيان مهم من الأرصاد بشأن حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة
أحمد الشرع يترأس أول اجتماع للحكومة السورية الجديدة
تقرير مجلس الوزراء يدعم الأندية في موقفها من تعديلات قانون الرياضة الجديد
الثانية على التوالي.. هدف مرموش في شباك برايتون يفوز بجائزة الشهر
ماكرون: مصر مدهشة بإمكاناتها الأكاديمية
تعليق قوي من أحمد موسى على جولة السيسي وماكرون في خان الخليل والحسين
ما علامات قبول العبادة في رمضان؟.. الدكتور أسامة قابيل يجيب
وزير الخارجية يشارك في مؤتمر حوار الشرق الأوسط - أمريكا بالإمارات
من جامعة القاهرة.. ماكرون: أنصح الطلاب بـ الدراسة والتعلم للإبداع والتميز
الرئيس الفرنسي: ليس لدي نصيحة أقدمها لطلاب مصر ولكني أريد مساعدتكم
بث مباشر| أحمد موسى يكشف تفاصيل زيارة ماكرون لمصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية في جولة مسائية مفاجئة بشوارع طنطا لمتابعة مستوى الخدمات

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، جولة مسائية مفاجئة بمدينة طنطا مساء أمس، شملت عدداً من الشوارع والمناطق الحيوية بنطاق حي أول وثان طنطا، وذلك لمتابعة مستوى النظافة العامة، ورفع الإشغالات، وأعمال الرصف والتجميل، إلى جانب الاطمئنان على كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جهود تنفيذية 

بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال الرصف الجارية بشارع السلخانة بحي ثان طنطا، حيث شدد على ضرورة الانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة مع الالتزام الكامل بالمعايير الفنية والجودة. كما تابع أعمال تطوير ميدان المحطة بحي أول طنطا، والتي تضمنت زراعة الأشجار ودهان الأرصفة، مشيراً إلى أهمية تكثيف أعمال التجميل بما يعكس الطابع الحضاري لعاصمة المحافظة.

وفي اطار حرصه على متابعة جميع الأحداث بشكل مباشر، توجه اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، إلى موقع حادث الهبوط الأرضي الذي وقع بشارع الجلاء وسط مدينة طنطا، حيث كانت معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي قد تحركت على الفور للمعالجة. واطلع المحافظ على سير العمل في الموقع، مؤكداً ضرورة سرعة إصلاح الأضرار وإعادة الوضع إلى طبيعته في أقرب وقت ممكن، مع الحفاظ على سلامة حركة المرور. كما وجه الجندي بتكثيف الجهود لضمان إتمام المعالجة بالجودة المطلوبة وبأعلى مستوى من الكفاءة، مشدداً على أهمية سرعة الاستجابة لأي مشكلات طارئة لضمان راحة المواطنين.

وخلال الجولة، أولى المحافظ اهتماماً كبيراً بالتواصل المباشر مع المواطنين، حيث حرص على التوقف أكثر من مرة في مواقع مختلفة للحديث مع الأهالي واستمع الجندي إلى آرائهم حول مستوى الخدمات المقدمة، كما استقبل عددًا من الشكاوى والمقترحات التي طرحها المواطنون بعفوية، ووعد بدراستها والعمل على حلها بشكل فوري.

محافظ الغربية يعلن حل المشاكل 

وأكد الجندي أن تواصله مع المواطنين ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو نهج إداري مستمر يستهدف فهم الاحتياجات الحقيقية من أرض الواقع، بعيداً عن التقارير المكتبية. وقال: “أستمد أولوياتي من صوت المواطن، وسعادتي الحقيقية هي لما حد في الشارع يقولي: (حسّينا بفرق).. ده هو النجاح الحقيقي”.وأضاف محافظ الغربية ان المواطن شريك أساسي في تطوير منظومة الخدمات.

وفي سياق متصل، تفقد المحافظ مستوى النظافة في عدد من الشوارع، واطمأن على انتظام عمل فرق النظافة، موجهاً برفع أي تراكمات أو مخلفات بشكل فوري، واتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أي تقصير. كما تابع جهود رفع الإشغالات العشوائية، مشدداً على ضرورة الحفاظ على حق المواطن في شارع نظيف ومنظم وآمن.

رفع كفاءة الخدمات 

وفي ختام جولته، أشاد اللواء أشرف الجندي بجهود العاملين في الميدان من أجهزة تنفيذية وعمال ومهندسين، مؤكدًا دعمه الكامل لكل من يؤدي عمله بإخلاص، ومشدداً على استمرار الجولات الميدانية المفاجئة في جميع مراكز ومدن المحافظة.

محافظ الغربية حل مشكلات حملات نظافة تحسين الخدمات المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

الوزير شكره في الآخر| أول رد من التعليم على وفاة مدير إدارة الباجور

مدير إدارة الباجور

بالتزامن مع زيارة الوزير المفاجئة.. وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية بأزمة قلبية

زيادة المرتبات رسميًا لـموظفي الحكومة هذا الموعد.. اعرف هتقبض كام؟

زيادة المرتبات رسميًا لـموظفي الحكومة هذا الموعد.. اعرف هتقبض كام؟

مفاجأة سارة في سعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمستويات جديدة

رسميا الآن.. مفاجأة سارة في سعر الدولار بعد بيان المركزي بشأن الاحتياطي

وزير التربية والتعليم

ماذا حدث في جولة وزير التعليم بمدارس المنوفية اليوم؟| تفاصيل كاملة

تعطيل البنوك والمدارس.. موعد إجازة شم النسيم 2025

عطلة بالبنوك والمدارس.. موعد إجازة شم النسيم 2025

أم تلقي بطفليها من أعلى كوبري العامرية بالإسكندرية

أم تلقي بطفليها من أعلى كوبري العامرية بالإسكندرية

أسعار البنزين بأنواعه والسولار اليوم الإثنين 7 أبريل في محطات الوقود

أسعار البنزين بأنواعه والسولار اليوم الإثنين 7 أبريل في محطات الوقود

ترشيحاتنا

حكم الشرع في رفض الزوجة للإنجاب

زوجتي ترفض الإنجاب بسبب الخوف من زيادة وزنها؟.. الأزهر للفتوى يوضح حكم الشرع

الطلاق

حكم من يترك زوجته معلقة .. أمين الفتوى يجيب

ثواب التبرع بالدم

أمين الفتوى: ثواب التبرع بالدم عظيم ويقرب المسلم من الله

بالصور

أضرار نقص الماء في الجسم .. اعرف الكمية المناسبة يوميا

شرب الماء
شرب الماء
شرب الماء

نوع زيت يدمر الكوليسترول والسكر وخارق في إنقاص الوزن| اكتشفه

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

من غير ريجيم وأدوية.. عشبة رخيصة تدمر الوزن في 90 يوما فقط

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

ضبط 6 أطنان و750 كيلو خامات دهان مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

جنازة مدير الإدارة التعليمية في الباجور

تسابق الجميع لحمل جثمانه.. جنازة مهيبة لـ مدير الإدارة التعليمية في الباجور | فيديو

خطوبة حسام حبيب

بعد أزمته مع شيرين.. والد حسام حبيب يعلق على أخبار خطوبة نجله

هيدي كرم تنشر فيديو راقص مع ابنها ا شاهد

هيدي كرم تنشر فيديو راقصا مع ابنها ا شاهد

المتهمين

راكبين موتوسيكل.. القبض على المتهمين بسرقة شنطة سيدة بالهرم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: عيد تحرير سيناء .. وتجدد المخاطر والتحديات

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: غزة وحقوق الإنسان

د. ممد بشاري

د. محم بشاري يكتب: استئناف العمران الإنساني من التجزيء المعرفي إلى التكامل القيمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وغزة بين الدعم الإنساني والدور السياسي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: العيد القومي لسوهاج في الجمهورية الجديدة.. تاريخ عظيم ومستقبل واعد

المزيد