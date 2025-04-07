محافظ الغربية في جولة مسائية مفاجئة بشوارع طنطا لمتابعة مستوى الخدمات

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، جولة مسائية مفاجئة بمدينة طنطا مساء أمس، شملت عدداً من الشوارع والمناطق الحيوية بنطاق حي أول وثان طنطا، وذلك لمتابعة مستوى النظافة العامة، ورفع الإشغالات، وأعمال الرصف والتجميل، إلى جانب الاطمئنان على كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جهود تنفيذية

بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال الرصف الجارية بشارع السلخانة بحي ثان طنطا، حيث شدد على ضرورة الانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة مع الالتزام الكامل بالمعايير الفنية والجودة. كما تابع أعمال تطوير ميدان المحطة بحي أول طنطا، والتي تضمنت زراعة الأشجار ودهان الأرصفة، مشيراً إلى أهمية تكثيف أعمال التجميل بما يعكس الطابع الحضاري لعاصمة المحافظة.

وفي اطار حرصه على متابعة جميع الأحداث بشكل مباشر، توجه اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، إلى موقع حادث الهبوط الأرضي الذي وقع بشارع الجلاء وسط مدينة طنطا، حيث كانت معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي قد تحركت على الفور للمعالجة. واطلع المحافظ على سير العمل في الموقع، مؤكداً ضرورة سرعة إصلاح الأضرار وإعادة الوضع إلى طبيعته في أقرب وقت ممكن، مع الحفاظ على سلامة حركة المرور. كما وجه الجندي بتكثيف الجهود لضمان إتمام المعالجة بالجودة المطلوبة وبأعلى مستوى من الكفاءة، مشدداً على أهمية سرعة الاستجابة لأي مشكلات طارئة لضمان راحة المواطنين.

وخلال الجولة، أولى المحافظ اهتماماً كبيراً بالتواصل المباشر مع المواطنين، حيث حرص على التوقف أكثر من مرة في مواقع مختلفة للحديث مع الأهالي واستمع الجندي إلى آرائهم حول مستوى الخدمات المقدمة، كما استقبل عددًا من الشكاوى والمقترحات التي طرحها المواطنون بعفوية، ووعد بدراستها والعمل على حلها بشكل فوري.

محافظ الغربية يعلن حل المشاكل

وأكد الجندي أن تواصله مع المواطنين ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو نهج إداري مستمر يستهدف فهم الاحتياجات الحقيقية من أرض الواقع، بعيداً عن التقارير المكتبية. وقال: “أستمد أولوياتي من صوت المواطن، وسعادتي الحقيقية هي لما حد في الشارع يقولي: (حسّينا بفرق).. ده هو النجاح الحقيقي”.وأضاف محافظ الغربية ان المواطن شريك أساسي في تطوير منظومة الخدمات.

وفي سياق متصل، تفقد المحافظ مستوى النظافة في عدد من الشوارع، واطمأن على انتظام عمل فرق النظافة، موجهاً برفع أي تراكمات أو مخلفات بشكل فوري، واتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أي تقصير. كما تابع جهود رفع الإشغالات العشوائية، مشدداً على ضرورة الحفاظ على حق المواطن في شارع نظيف ومنظم وآمن.

رفع كفاءة الخدمات

وفي ختام جولته، أشاد اللواء أشرف الجندي بجهود العاملين في الميدان من أجهزة تنفيذية وعمال ومهندسين، مؤكدًا دعمه الكامل لكل من يؤدي عمله بإخلاص، ومشدداً على استمرار الجولات الميدانية المفاجئة في جميع مراكز ومدن المحافظة.