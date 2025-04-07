حكم من يترك زوجته معلقة .. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على حكم من يترك زوجته معلقة دون زواج أو طلاق؟.

وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال فتوى، اليوم الاثنين: “من يترك زوجته بدون طلاق أو زواج ويعطل حياتها مثلما نسميه فى الأمثال الشعبية مثل البيت الوقف، وهذا التصرف حرام شرعا وظلم كبير على المرأة”.

وتابع: “هذا التصرف تصبح المرأة فيه بلا طلاق وزواج على الورق فقط ويعدم المودة والرحمة والحقوق الزوجية، ويعطل المرأة حتى عن الطلاق أو الزواج، أصبحت معطلة بلا خير، وهذا رحام شرعا، وله أثار كبيرة على المرأة وجعلها تفقد المودة والرحمة، وعدم التقدير والاحترام، وهذا يخالف القرآن الكريم وسنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم”.