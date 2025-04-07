لا للتهـ ـجير.. الآلاف من أهالي الإسكندرية يتجهون إلى رفح لتأييد الرئيس ودعم غـ ـزة

تجمع الآلاف من أهالي مدينة الإسكندرية بمنطقة الداون تاون استعدادا للسفر إلى مدينة رفح لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعم غـ ـزة بأعلام مصر وفلسطين، واعلان رفضهم القاطع بتهجير أهلنا في فلسطين.

ورفع المشاركين رافعين لافتات منها “لا لاسقاط غزة”، "لا لتصفية القضية الفلسطينية"،" معاك ياريس لإعمار غزة"، "كلنا معاك ياريس".

وردد المشاركون هتافات مؤيدة للقضية الفلسطينية ومعارضة لفكرة التهجير مع تأييد الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، وردد المشاركون هتافات منها "يا فلسطين لن ننساكي كل الشعب المصري معاكي".

وأكد المشاركون أن هذه سفرهم إلى رفح ياتي دعماً لصمود الشعب الفلسطيني، وتأييدًا لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بحماية الأمن القومي المصري، ورفض تهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية.

وأشاروا إلى انهم يبعثون برسالة قوية إلى العالم، تؤكد تضامن الشعب المصري مع أشقائه في غزة، ورفض جرائم الاحتلال، مؤكدين أن مصر قيادة وشعب تقف صفًا واحدًا خلف الرئيس السيسي.