اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهم بهـ.تك عرض فتاة عين شمس

تنظر اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات محاكمة متهم بارتكاب جريمة هتك عرض فتاة أثناء صعودها سلم أحد العقارات بدائرة قسم عين شمس.

شاب يهتك عرض فتاة عين شمس

وكشفت التحقيقات، أن المتهم تربص بالمجني عليها عند مدخل العقار، وبمجرد رؤيتها، هاجمها واعتدى عليها بالقوة، وتبين أن الجريمة اقترنت بجناية أخرى، حيث قام المتهم بتهديد الضحية بسلاح أبيض "مطواة" لإرهابها، واعتدى عليها بالضرب قبل أن يقوم بملامسة أجزاء من جسدها دون إرادتها.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة حيازة سلاح أبيض دون مسوغ قانوني أو ضرورة مهنية، إلى جانب اتهامه الرئيسي بهتك العرض تحت التهديد، لتبدأ محاكمته خلال الأيام المقبلة أمام القضاء.