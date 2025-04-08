قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آخر تحديث لسعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الثلاثاء
تضامنا مع الشعب الفلسطيني.. آلاف المصريين أمام معبر رفح لرفض التهجير
احذر.. غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة بقانون المرور
هل الأيام البيض هي الست من شوال؟ دار الإفتاء تجيب
طقس الثلاثاء.. رياح مثيرة للأتربة وأمطار في هذه المحافظات
رويترز: وزير الطاقة الأمريكي يزور السعودية والإمارات وقطر
استخدمه الرئيس السيسي وماكرون لركوب المترو.. ما هو كارت المحفظة وسعره؟
لا للتهجير.. أحمد موسى يعرض مشهدا لحشود من الأتوبيسات المتجهة إلى رفح
استشهاد 59 فلسطينيًا وإصابة 137 آخرين في غارات اسرائيلية
الإسماعيلية.. حشود بالآلاف تتجه إلى العريش رفضا للتهجير
كدبة أبريل.. وكيل تعليم كفر الشيخ يوضح حقيقة إقالة مدير إدارة بيلا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

استخدمه الرئيس السيسي وماكرون لركوب المترو.. ما هو كارت المحفظة وسعره؟

كارت المحفظة للرئيس الفرنسي
كارت المحفظة للرئيس الفرنسي
عبد العزيز جمال

في مشهد رمزي يجسد التطور التكنولوجي في منظومة النقل الجماعي بمصر، أثار استخدام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس عبد الفتاح السيسي، لـ"كارت المحفظة" خلال جولتهما التفقدية بمحطة عدلي منصور، اهتمامًا واسعًا بين المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، ليتحول الكارت الذكي إلى حديث الساعة ومحور بحث آلاف المستخدمين.

كامل الوزير لـ الرئيسان السيسي وماكرون: دخول المترو بـ كارت

ماهو كارت المحفظة؟

"كارت المحفظة" أو "WALLET CARD" هو نظام ذكي حديث يتم تطبيقه لأول مرة داخل شبكة مترو الأنفاق في مصر، وتحديدًا في الخط الثالث المعروف بالخط الأخضر، الذي تديره شركة "آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو" الفرنسية. 

ويهدف الكارت إلى تيسير رحلات الركاب اليومية من خلال عبور مباشر عبر بوابات التذاكر الإلكترونية دون الحاجة لشراء تذكرة لكل رحلة أو حساب عدد المحطات كما هو الحال مع التذاكر الورقية التقليدية.

كارت غير مخصص لشخص بعينه

بحسب مصادر مطلعة داخل الشركة الفرنسية المسؤولة عن إدارة الخط الثالث، فإن كارت المحفظة لا يخصص لمستخدم واحد فقط، بل يمكن استعماله من قبل أكثر من شخص، ما يمنحه مرونة عالية تناسب طبيعة الاستخدام الجماعي أو الأسري بخلاف الاشتراك العادي. 

كما يتميز الكارت بأن رصيده يبقى محفوظًا حتى في حالة عدم استخدامه لفترات طويلة.

داعم للاستدامة وحماية البيئة

يعد "كارت المحفظة" جزءًا من توجه أوسع نحو التحول الرقمي وتقليل الاعتماد على التذاكر الورقية، بما ينعكس إيجابيًا على البيئة من خلال تقليل استهلاك الورق والمخلفات المصاحبة له. 

وبهذا، فإن المبادرة تواكب السياسات البيئية العالمية التي تسعى للحد من التلوث وتعزيز الاستدامة في قطاع النقل.

تكلفة الكارت وآلية استخدامه

يمكن الحصول على كارت المحفظة من أي مكتب لبيع التذاكر أو من ماكينات البيع الآلية (TVM) داخل محطات الخط الأخضر الثالث، وتبلغ تكلفته الأولية 120 جنيهًا، تشمل 40 جنيهًا رصيدًا يمكن استخدامه في الرحلات، مع إمكانية شحن الكارت لاحقًا حتى 500 جنيه كحد أقصى.

 وتشدد الشركة على ضرورة استخدام الكارت مرتين عند العبور: الأولى عند الدخول والثانية عند الخروج من المحطة، لضمان احتساب الرحلة بدقة.

سهولة الاستخدام وتوفير الوقت

من أبرز مزايا الكارت الذكي أنه يوفر على الركاب عناء الوقوف أمام شبابيك التذاكر أو التعامل مع تعقيدات حساب عدد المحطات، حيث يمكن استخدامه مباشرة للعبور من البوابات دون الحاجة لأي إجراءات إضافية، ما يساهم في تقليل التكدسات وتحسين تجربة التنقل داخل محطات المترو.

خطوة نحو المستقبل

يمثل "كارت المحفظة" قفزة نوعية في منظومة النقل الجماعي الذكي داخل مصر، حيث تُمهد هذه المبادرة الطريق نحو تعميم تجربة التحول الرقمي داخل مترو الأنفاق بالكامل مستقبلًا، كما تعكس التعاون المثمر بين الحكومة والشركة الفرنسية في إطار تطوير البنية التحتية للنقل الحضري وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كارت المحفظة WALLET CARD الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السيسي عدلي منصور الكارت الذكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة سارة في سعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمستويات جديدة

رسميا الآن.. مفاجأة سارة في سعر الدولار بعد بيان المركزي بشأن الاحتياطي

أم تلقي بطفليها من أعلى كوبري العامرية بالإسكندرية

أم تلقي بطفليها من أعلى كوبري العامرية بالإسكندرية

القمة الثلاثية في القاهرة

بعد مكالمة ترامب مع قادة مصر وفرنسا والأردن .. إلغاء مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي ونتنياهو

اجازة عيد الاضحى 2025

العطلة 5 أيام .. موعد وقفة عرفات وإجازة عيد الأضحى 2025

عشاء السيسي وماكرون

مدير مطعم نجيب محفوظ يكشف تفاصيل عشاء الرئيس السيسي وماكرون

سعر جرام الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 8-4-2025

حالة الطقس

انقلاب مفاجئ.. تحذيرات من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

فيلم استنساخ

تأخر تصريح الرقابة.. سبب إلغاء العرض الخاص لفيلم استنساخ

ترشيحاتنا

وليد الكرتي

الكرتي: رباعية بيراميدز في شباك الجيش الملكي لا تعني شيئا بمباراة العودة

كولر

مصطفى عبده: أداء كولر يثير العديد من علامات الاستفهام

دونجا

بثلاثة قلوب.. مصطفى شلبي يهنئ دونجا بعيد ميلاده

بالصور

علاج جميع مشاكله.. روشتة محمد الناظر لوقف تساقط الشعر

تساقط الشعر
تساقط الشعر
تساقط الشعر

أضرار نقص الماء في الجسم .. اعرف الكمية المناسبة يوميا

شرب الماء
شرب الماء
شرب الماء

فيديو

رؤوف عبد العزيز وجمال سليمان

رؤوف عبد العزيز: الحالة الفنية لجمال سليمان تتوائم مع قناعاتي

حكاية مطعم نجيب محفوظ

عشاء تاريخي.. حكاية مطعم نجيب محفوظ الذى جمع الرئيس السيسي وماكرون في خان الخليلي

جمال سليمان

جمال سليمان: الإنسان هو المسئول الأول عن الخطايا

هيدي كرم وابنها

كنت طفلة بربي طفل.. هيدي كرم تكشف تفاصيل عن علاقتها بابنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة مر نيث

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تشريح زلزال التحولات الكونية في عالم متعدد الأقطاب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دائما في القلب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب.. "الرسوم الجمركية".. ترامب يلقي قنبلة نووية على الاقتصاد العالمي

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: عيد تحرير سيناء .. وتجدد المخاطر والتحديات

المزيد