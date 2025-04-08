الحرارة تتجاوز الـ 36.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة صدى البلد، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025.

درجات الحرارة اليوم

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

العظمى و الصغرى

القاهرة 35 17

شلاتين 34 24

الإسكندرية 26 15

مطروح 21 13

بورسعيد 34 18

حلايب 31 25

أسوان 40 23

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الثلاثاء، طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية الغربية، بينما يسود طقس معتدل ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد وشمال محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية.