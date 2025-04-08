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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسعار الدواجن والبيض في أسواق الوادي الجديد اليوم الثلاثاء

ارشيفيه
ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025 ارتفاعًا طفيفًا في أسعار الدواجن والبيض، وسط توافر المعروض وتزايد الإقبال من المواطنين على الدواجن في كافة قري ومراكز المحافظة.

وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء ما بين 100 و102 جنيه، بينما تراوح سعر كيلو الفراخ الساسو بين 98 و100 جنيهًا، في حين بلغ سعر كيلو الفراخ البلدي حوالي 125 جنيهًا.

أما أسعار البيض، فقد استقرت كرتونة البيض الأبيض عند 165 جنيهًا، وسجلت كرتونة البيض الأحمر 167 جنيهًا، في حين بلغ سعر كرتونة البيض البلدي 192 جنيهًا.

وتأتي هذه الأسعار في ظل توافر كميات كافية من الدواجن والبيض بالأسواق، إلى جانب انتظام حركة النقل والإمداد من المزارع إلى مختلف مراكز المحافظة، مما ساعد على استقرار السوق وتلبية احتياجات المستهلكين.

وتعد محافظة الوادي الجديد من المناطق الزراعية الرائدة في إنتاج الدواجن والبيض، حيث يساهم العديد من المزارعين في تلبية احتياجات السوق بشكل كبير بعد توافر مزارع تربية الدواجن وكذلك مزارع إنتاج البيض. وتتميز المحافظة بتوافر المزارع الكبيرة التي تعتمد على تكنولوجيا الإنتاج الحيواني الحديثة، ما يساعد في توفير كميات جيدة من الدواجن والبيض طوال العام.

وزاد الطلب على الدواجن والبيض في أسواق المحافظة في الفترة الاخيرة وخاصة فترة اجازة عيد الفطر المبارك، إلا أن الأسعار ظلت مستقرة بفضل وفرة الإنتاج المحلي في هذه الفترة. وقد ساعدت برامج دعم المزارعين من قبل الجهات المعنية في تقليل التكاليف وزيادة الإنتاجية، ما أسهم في تلبية احتياجات المستهلكين بأسعار مخفضه.

كما تعمل أجهزة الرقابة على متابعة الأسواق بشكل دوري للتأكد من عدم وجود تلاعب أو احتكار للأسعار، ما يعزز الثقة لدى المواطنين ويسهم في استقرار السوق.

الدواجن الوادي الجديد اسعا اسواق

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