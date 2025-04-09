قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد خلافهما .. إمام عاشور ورامي ربيعة يُثيران الجدل في أحدث ظهور |شاهد
الرئيس السيسي لطفل فلسطيني يتلقى العلاج في مستشفى العريش: لا تنسانا بدعاء| فيديو
البنك الأهلي ينفي إلغاء رسوم إنستاباي .. تفاصيل
مدرب بيراميدز: بالعزيمة والإصرار تأهلنا لنصف النهائي.. وهدفنا تحقيق البطولة القارية|صور
بالصور.. أول ظهور لزوجة سامح حسين تدعمه في العرض الخاص لفيلم استنساخ
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 9 أبريل 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
3 فصول في يوم واحد.. تحذيرات عاجلة من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة
والد زيزو: مجلس الزمالك داس على كرامتنا.. وحسين لبيب تهرب مني
الولايات المتحدة تجدّد دعمها لمغربية الصحراء وتعتبر الحكم الذاتي الحل الوحيد للنزاع
نتائج قرعة بطولة العالم لكرة اليد للناشئين بمشاركة 32 منتخبًا
فيديو| الرئيسان السيسي وماكرون في العريش.. رسالة تضامن إنسانية للعالم ودعم قوي لفلسطين
تجديد حبس المتهم بقتل صديقه في حلوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 9 أبريل 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

حظك اليوم وتوقعات الابراج
حظك اليوم وتوقعات الابراج
حياة عبد العزيز

حظك اليوم وتوقعات الأبراج من أبرز ما يبحث عنه الأشخاص في بداية كل يوم جديد، للبحث عن أسرار علم الفلك وكيفية التصرف في بعض المواقف المهنية أو الشخصية.

وفي خلال هذا التقرير نستعرض حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 9 ابريل 2025 على الصعيد المالي والصحي والعاطفي.

برج الحمل وحظك اليوم الأربعاء 9 إبريل 2025 

ستحاول إجراء بعض التغييرات الإيجابية لتحسين حياتك. يُمكنك تكوين صداقات جديدة اليوم. ستشعر بالسعادة عند التحدث معهم. ستذهب إلى مكان ديني مع زوجتك. 

برج الثور وحظك اليوم الأربعاء 9 ابريل 2025 

 يمكن لرجال الأعمال حضور اجتماعات مهمة اليوم. ستتخلص اليوم من قرض أخذته من أحدهم، ستنجح في الحفاظ على الانسجام مع جميع العاملين في المكتب. 

برج الجوزاء وحظك اليوم الأربعاء 9 ابريل 2025 

سيكون اليوم يومًا رائعًا، بالنسبة للطلاب، سيحمل اليوم تغييرات جديدة في حياتهم المهنية ستجني اليوم مكاسب مالية طائلة في عملك. يمكن للكتاب كتابة قصة جديدة اليوم،

برج السرطان وحظك اليوم الأربعاء 9 ابريل 2025 

 ستُتاح لزوجتك فرصة جيدة للتقدم، سيستفيد رجال الأعمال الذين يعملون في مجال النقل اليوم اعتنِ بصحتك بشكل خاص اليوم.

برج الأسد وحظك اليوم الأربعاء 9 ابريل 2025 

قد تضطر لمناقشة بعض الأعمال في العمل قد يتأثر أعداؤك أكثر بخططك من المرجح أن يحقق أصحاب هذه الأبراج الذين يديرون أعمالهم الخاصة أرباحًا. 

برج العذراء وحظك اليوم الأربعاء 9 ابريل 2025 

سيكون اليوم يومًا متقلبًا، ستقضي وقتًا ممتعًا مع عائلتك، كما يمكنك إجراء محادثة مطولة مع زوجك/زوجتك، مما سيُحسّن علاقتكما، يمكنك التخطيط لمشاهدة فيلم في المنزل مع الأصدقاء. 

برج الميزان وحظك اليوم الأربعاء 9 ابريل 2025 

اليوم ستحظى بدعم الحظ. العمل المُنجز بتركيز سيُثمر. اليوم يوم رائع للأحباب ستذهب أيضًا إلى مطعم جيد لتناول الغداء. تجنب تجاهل أي مسؤولية. ستكون صحتك جيدة اليوم. اليوم سيكون يومًا جيدًا للطلاب.. 

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 9 ابريل 2025 

يمكنك التخطيط لمشاهدة فيلم في الهواء الطلق مع أفراد العائلة ستذهب إلى حفلة عيد ميلاد صديق، حيث ستتاح لك فرصة الاستمتاع مع أصدقاء آخرين. 

برج القوس وحظك اليوم الأربعاء 9 ابريل 2025 

سيكون اليوم يومًا جيدًا لك. سيساعدك سلوكك الحسن على بناء هوية مختلفة في المجتمع، سيكون اليوم يومًا مربحًا. 

برج الجدي وحظك اليوم الأربعاء 9 ابريل 2025 

من المُرجّح أن يتلقى الطلاب أخبارًا سارة اليوم اليوم، سيُنجز العاملون أهدافهم بسهولة، اليوم، سيسود جوٌّ هادئ في المنزل، ستحصل على دعم زوجتك. 

برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 9 ابريل 2025 

اليوم، بفضل مكاسب مالية مفاجئة، سيكون وضعك المالي جيدًا. ستحصل على دعم زوجك/زوجتك في عملك اليوم. 

برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 9 ابريل 2025 

 اليوم، ستُنجز أعمالك غير المكتملة. تعامل بلطف مع أطفالك، واستمع لمشاكلهم، وحلّها، اليوم، ستكون أرباح أعمالك أفضل من المعتاد. 

حظك اليوم توقعات الابراج وحظك اليوم برج الحمل برج الدلو برج الثور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1600 جنيه زيادة لهؤلاء.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

1600 جنيه زيادة لهؤلاء.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

زيزو

أول رد فعل من شيكابالا بعد استبعاد زيزو من قائمة الزمالك ضد ستيلينبوش

انقطاع المياه

خلال ساعات.. قطع المياه بالكامل عن مناطق بالقاهرة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من التعليم لضمان استقرار الدراسة بالمدارس حتى نهاية الامتحانات

تحذير هام من بنك مصر لملايين العملاء

تحذير هام من بنك مصر لملايين العملاء

مشغولات ذهبية

بعد تراجعه 28 دولارا .. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر الآن

زيزو

الأهلي يثير الجدل حول ضم زيزو رسميا بصورة.. والصفحة الرسمية تحذف البوست

حالة الطقس غدا

تقلبات جوية مفاجئة والأرصاد تحذر.. تفاصيل حالة الطقس في 48 ساعة القادمة

ترشيحاتنا

المتسولين

هل هناك إثم في عدم التصدق على المتسولين؟.. أمين الفتوى يرد

الشيخ خالد الجندي

يجوز في حالة واحدة.. خالد الجندي يكشف حكم العمل وترك صلاة الجمعة

هل يجب على الزوجة استئذان الزوج قبل الصيام

هل يجب على الزوجة استئذان الزوج قبل الصيام؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

علامات تظهر على القدمين تنذر بالسكتة القلبية .. لا تتجاهلها

أعراض تظهر على القدمين تدل مشاكل قلبية
أعراض تظهر على القدمين تدل مشاكل قلبية
أعراض تظهر على القدمين تدل مشاكل قلبية

يقلل الكوليسترول والكرش ويعالج مقاومة الإنسولين .. اكتشف نوع زيت خارق

علاج ارتفاع الكوليسترول
علاج ارتفاع الكوليسترول
علاج ارتفاع الكوليسترول

بعد رمضان والكحك .. مشروبات فعالة تساعدك على إنقاص الوزن

مشروبات طبيعة للتخلص من الوزن الزائد بعد رمضان وعيد الفطر
مشروبات طبيعة للتخلص من الوزن الزائد بعد رمضان وعيد الفطر
مشروبات طبيعة للتخلص من الوزن الزائد بعد رمضان وعيد الفطر

للقلب والمناعة والمخ .. فاكهة شتوية تمتلك فوائد خارقة

فاكهة شتوية
فاكهة شتوية
فاكهة شتوية

فيديو

اصاله

هل أصبحت سعودية؟.. أصالة تكشف المستور بعد عاش بلدي

ابتهال أبو سعدة

اعترضت على دعم الاحتلال.. مايكروسوفت تفصل المهندسة ابتهال أبو سعدة عن العمل

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك قدرات تكنولوجية حديثة ومتكاملة لحماية سماء مصر

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى لقوات الدفاع الجوي والقوات الجوية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي لقوات الدفاع الجوي والقوات الجوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب.. شكراً لأبطال زيارة ماكرون

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة مر نيث

المزيد