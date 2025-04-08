«البرنس المصري».. عمر مرموش يحصد جائزتين في 24 ساعة

حصد النجم المصري عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، جائزتين من ناديه في أقل من 24 ساعة.

وانضم عمر مرموش المٌلقب بـ “البرنس المصري” إلى نادي مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وكتب حساب مانشستر سيتي على منصة “إكس” أمس الإثنين: "البرنس المصري يحصد جائزة نسيان

لأفضل هدف في مارس للشهر الثاني تواليا".

مرموش أفضل لاعب

كما أعلن مانشستر سيتي، اليوم الثلاثاء، فوز عمر مرموش بجائزة أفضل لاعب في مانشستر سيتي عن شهر مارس الماضي.

وقال مانشستر سيتي في بيان عبر موقعه الرسمي: “هذه هي أول جائزة لاعب شهر يفوز بها النجم المصري الذي قدّم بداية رائعة لمسيرته مع مانشستر سيتي بعد انضمامه للفريق قادمًا من آينتراخت فرانكفورت في يناير الماضي”.

وأضاف: “وبعد ثلاثية مميزة أمام نيوكاسل يونايتد في فبراير، واصل مرموش التألق وأظهر مستوى مميزًا تحت قيادة بيب جوارديولا طوال شهر مارس”.

تابع: “وعبر سلسلة من العروض القوية، تفوّق مرموش على منافسة شرسة من نيكو أورايلي وإيرلينج هالاند ليفوز بالجائزة”.

واصل: “وبعد ما يزيد قليلاً عن شهرين فقط من بداية رحلته مع السيتي، يبدو أن هذه الجائزة ستكون مجرد بداية لسلسلة من الإنجازات الفردية لهذا اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا”.

وختم البيان: “كل التهاني لعمر مرموش من جميع أفراد مانشستر سيتي، وشكر خاص لجميع الجماهير التي شاركت في التصويت”.