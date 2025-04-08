حسين الشحات ينشر صورة مؤثرة لنجله من داخل المستشفى ويدعو له بالشفاء

نشر نجم النادي الأهلي، حسين الشحات، صورة مؤثرة لابنه "ياسر" وهو يرقد على سرير المرض داخل أحد المستشفيات.



وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، شارك الشحات هذه اللحظات الصعبة مع جمهوره ومتابعيه، معربًا عن أمله وتضرعه إلى الله بالشفاء العاجل لابنه.

وكتب الشحات في تعليقه على الصورة: "اللهم انت الشافي المعافي اشفي مرضانا مرضي المسلمين يارب .. الف سلامه عليك ياسر".

وقد تفاعل الآلاف من محبي ومتابعي اللاعب مع منشوره، متمنين الشفاء العاجل لياسر وعودته سالمًا إلى أحضان والده وعائلته. وعبر الكثيرون عن دعمهم وتضامنهم مع حسين الشحات في هذا الظرف الصعب.

ولم يكشف حسين الشحات عن طبيعة المرض الذي ألم بابنه، إلا أن ظروف وجوده في المستشفى تعكس قلق اللاعب وحرصه على سلامة نجله.

ويتوجه الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يمن على "ياسر" بالصحة والعافية وأن يخفف عن حسين الشحات وعائلته هذا البلاء.