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قبل عرضه رسميا.. سامح حسين يحتفل بتصدر فيلم استنساخ تريند جوجل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وصول سامح حسين للعرض الخاص لفيلم استنساخ

الفنان سامح حسين
الفنان سامح حسين
المصور ابراهيم قنديل   -  
أوركيد سامي

رصدت عدسة صدي البلد وصول  الفنان سامح حسين لعرض فيلم استنساخ بأحد السينمات في التجمع الخامس.


عرض فيلم استنساخ

ونشر سامح حسين البوستر الرسمي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وعلّق عليه قائلاً: “عندما تختفي الحدود بين الواقع والخيال، البوستر الرسمي لفيلم استنساخ، 9 أبريل بجميع دور العرض المصرية وقريبًا في جميع الدول العربية

الفيلم من تأليف و إخراج عبد الرحمن محمد ، و بطولة الفنان سامح حسين، الفنانة هبة مجدي.

تكريم الفنان سامح حسين

وكان قد كرّم الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الفنان سامح حسين تقديرًا لنجاح برنامجه الرمضاني "قطايف"، الذي قدّمه عبر قناته الخاصة على "يوتيوب"، وحظي بإشادة واسعة.

وأشاد وزير الأوقاف بالمحتوى الراقي الذي قدّمه البرنامج، مشيرًا إلى قدرته على جذب الجمهور المصري.

من جانبه، عبّر سامح حسين عن فخره بالتكريم داخل مبنى ماسبيرو، مؤكدًا أهمية هذا الصرح الإعلامي العريق، وأعرب عن أمله في استعادة ماسبيرو مكانته بقوة كما كان دائمًا

اخبار الفن نجوم الفن سامح حسين فيلم استنساخ

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