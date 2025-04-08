حنان يوسف تفاجئ نجلها أحمد عصام على الهواء: اتخضيت من تمثيله

فاجأت الفنانة حنان يوسف نجلها الفنان أحمد عصام بمداخلة هاتفية، مع الإعلامية آية شعيب ببرنامج أنا وهو وهي، المذاع على قناة صدى البلد.

مازح أحمد عصام والدته حنان يوسف، قائلًا: «سارقة مني الأضواء»، لترد عليه وتكشف رأيها في موهبته.

قالت حنان يوسف: «هو شاطر وموهوب وأول مرة رأيته بيمثل اتخضيت، عنده قبول ومحبوب ودمه خفيف، وهو مستقل لا أتدخل في عمله لكن أنصحه ويأخذ برأيي وأنا آخذ برأيه ويعطيني ملاحظات بتنفعني».

واستكملت حديثها عن ابنها أحمد عصام: «عمره ما عذبني في تربيته كان شخص لطيف ومهذب من طفولته، وكان مسلي جدًا».

واختتمت حنان يوسف: «ابن خاله من زمان بينصحه يمثل ويبتعد عن الإخراج، لكن أنا عايزاه يعمل اللي يحبه، وهو فنان ذكي ولماح».