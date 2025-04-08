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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: روبيو سيلتقي بنظيره السعودي غدا الأربعاء

روبيو
روبيو
القسم الخارجي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن جدول أعمال دبلوماسي مزدحم يشمل لقاءات مهمة مع مسؤولين من المملكة العربية السعودية وإيران.​

من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بنظيره السعودي يوم الأربعاء في الرياض. 

ويهدف هذا اللقاء إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. 

وتأتي هذه الزيارة في إطار جولة دبلوماسية تشمل أيضًا كندا، حيث سيشارك روبيو في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في تشارلفوا.​

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب، سيترأس الوفد الأمريكي في المحادثات المقررة مع إيران يوم السبت في مسقط، عُمان. تهدف هذه المحادثات إلى مناقشة برنامج إيران النووي والتوترات المتصاعدة في المنطقة. 

من الجانب الإيراني، سيقود وزير الخارجية عباس عراقجي الوفد المفاوض. تجدر الإشارة إلى أن هناك تباينًا في التصريحات حول طبيعة هذه المحادثات؛ ففي حين أعلن الرئيس ترامب أنها ستكون مباشرة، أكد الجانب الإيراني أنها ستكون غير مباشرة وبوساطة عمانية.​

وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز تحالفاتها الإقليمية والتعامل مع التحديات الأمنية والدبلوماسية المتزايدة.​

ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي الرياض إيران السعودية كندا مجموعة السبع

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