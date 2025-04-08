واشنطن بوست: ماسك يناشد ترمب إلغاء الرسوم الجمركية الشاملة

في 5 أبريل 2025، خلال ظهور افتراضي في تجمع سياسي بإيطاليا، أعرب إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا ومستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن دعمه لفكرة إنشاء منطقة تجارة حرة بين الولايات المتحدة وأوروبا، مؤكدًا رغبته في الوصول إلى "وضع بدون تعريفات جمركية" بين المنطقتين.

تأتي تصريحات ماسك في وقت فرضت فيه إدارة ترامب تعريفات جمركية شاملة بنسبة 10% على معظم الواردات، مع فرض تعريفات أعلى على بعض الدول، مما أدى إلى اضطرابات في الأسواق المالية العالمية. في 7 أبريل 2025، دافع مسؤولو الإدارة عن هذه السياسات، مؤكدين أن العديد من الدول تسعى للتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن هذه التعريفات، وفقا لصحيفة واشنطن بوست

بالإضافة إلى ذلك، انتقد ماسك بيتر نافارو، المستشار التجاري للرئيس ترامب، بسبب دعمه لهذه التعريفات، مما يشير إلى تباين في الآراء داخل الدائرة المقربة من الرئيس. ​

تسببت هذه التعريفات في تراجع حاد في أسواق الأسهم العالمية، حيث انخفض مؤشر FTSE 100 بأكثر من 4%، وتراجع مؤشرا DAX الألماني وCAC الفرنسي بأكثر من 4%، وهبط مؤشر نيكاي الياباني بنحو 9%. في الولايات المتحدة، دخلت الأسواق في منطقة السوق الهابطة، مع انخفاض مؤشر S&P 500 بحوالي 10% منذ الإعلان عن التعريفات.

في ظل هذه التطورات، يواجه الرئيس ترامب ضغوطًا متزايدة من بعض الجمهوريين والديمقراطيين لإعادة النظر في سياسات التعريفات الجمركية، وسط مخاوف من تأثيرها السلبي على الاقتصاد الأمريكي والعالمي.