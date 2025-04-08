قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سمع أذان الفجر ولم يقم للصلاة.. الإفتاء تحذر من هذه العقوبة
استيقظت بعد شروق الشمس هل أصلي الصبح أولًا أم سنة الفجر؟.. الأزهر يوضح
فرنسا تؤيد مقترحا أوروبيا بفرض رسوم جمركية على أمريكا ردا على تعريفات ترامب
عراقجي: إيران والولايات المتحدة تجتمعان في عُمان لإجراء محادثات غير مباشرة .. السبت
هل التوبة تغني عن قضاء الصلاة الفائتة؟ ..الإفتاء تحسم الجدل
تراجع أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء.. ومفاجأة فى ثمن البانيه
واشنطن بوست: ماسك يناشد ترمب إلغاء الرسوم الجمركية الشاملة
السفير الصيني في روسيا: واشنطن المصدر الأكبر للهجمات الإلكترونية في العالم
الحوثيون: مقتل أحد قيادات جهاز الأمن والمخابرات جراء غارة جوية أمريكية
استشهاد الصحفي الفلسطيني أحمد منصور جراء قصف إسرائيلي لخيمة المراسلين بغزة
التشكيل الأقرب للأهلي في مواجهة الهلال السوداني.. مفاجأة كولر
ترامب يكشف عن محادثات مباشرة مع إيران في هذا التوقيت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

واشنطن بوست: ماسك يناشد ترمب إلغاء الرسوم الجمركية الشاملة

ترامب - ماسك
ترامب - ماسك
الخارجي

في 5 أبريل 2025، خلال ظهور افتراضي في تجمع سياسي بإيطاليا، أعرب إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا ومستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن دعمه لفكرة إنشاء منطقة تجارة حرة بين الولايات المتحدة وأوروبا، مؤكدًا رغبته في الوصول إلى "وضع بدون تعريفات جمركية" بين المنطقتين. 

تأتي تصريحات ماسك في وقت فرضت فيه إدارة ترامب تعريفات جمركية شاملة بنسبة 10% على معظم الواردات، مع فرض تعريفات أعلى على بعض الدول، مما أدى إلى اضطرابات في الأسواق المالية العالمية. في 7 أبريل 2025، دافع مسؤولو الإدارة عن هذه السياسات، مؤكدين أن العديد من الدول تسعى للتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن هذه التعريفات، وفقا لصحيفة واشنطن بوست

بالإضافة إلى ذلك، انتقد ماسك بيتر نافارو، المستشار التجاري للرئيس ترامب، بسبب دعمه لهذه التعريفات، مما يشير إلى تباين في الآراء داخل الدائرة المقربة من الرئيس. ​

تسببت هذه التعريفات في تراجع حاد في أسواق الأسهم العالمية، حيث انخفض مؤشر FTSE 100 بأكثر من 4%، وتراجع مؤشرا DAX الألماني وCAC الفرنسي بأكثر من 4%، وهبط مؤشر نيكاي الياباني بنحو 9%. في الولايات المتحدة، دخلت الأسواق في منطقة السوق الهابطة، مع انخفاض مؤشر S&P 500 بحوالي 10% منذ الإعلان عن التعريفات.

في ظل هذه التطورات، يواجه الرئيس ترامب ضغوطًا متزايدة من بعض الجمهوريين والديمقراطيين لإعادة النظر في سياسات التعريفات الجمركية، وسط مخاوف من تأثيرها السلبي على الاقتصاد الأمريكي والعالمي.

دونالد ترامب إيلون ماسك شركة تسلا منطقة تجارة حرة الولايات المتحدة أوروبا تعريفات جمركية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القمة الثلاثية في القاهرة

بعد مكالمة ترامب مع قادة مصر وفرنسا والأردن .. إلغاء مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي ونتنياهو

اجازة عيد الاضحى 2025

العطلة 5 أيام .. موعد وقفة عرفات وإجازة عيد الأضحى 2025

عشاء السيسي وماكرون

مدير مطعم نجيب محفوظ يكشف تفاصيل عشاء الرئيس السيسي وماكرون

سعر جرام الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 8-4-2025

طقس الثلاثاء - ارشيفية

طقس الثلاثاء.. رياح مثيرة للأتربة وأمطار في هذه المحافظات

حالة الطقس

انقلاب مفاجئ.. تحذيرات من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

سعر الريال السعودي أمام الجنيه

آخر تحديث لسعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الثلاثاء

فيلم استنساخ

تأخر تصريح الرقابة.. سبب إلغاء العرض الخاص لفيلم استنساخ

ترشيحاتنا

ماجد المصري وعمرو أديب

هدية خاصة.. ماجد المصري يفاجئ عمرو أديب على الهواء

ماجد المصري

رجوبي.. وصلة غزل لـ ماجد المصري من زوجته |فيديو

لميس الحديدي

لميس الحديدي للمصريين: لا تشعروا بالتقصير.. مصر تقوم بدورها كاملا تجاه غزة

بالصور

علاج جميع مشاكله.. روشتة محمد الناظر لوقف تساقط الشعر

تساقط الشعر
تساقط الشعر
تساقط الشعر

فيديو

رؤوف عبد العزيز وجمال سليمان

رؤوف عبد العزيز: الحالة الفنية لجمال سليمان تتوائم مع قناعاتي

حكاية مطعم نجيب محفوظ

عشاء تاريخي.. حكاية مطعم نجيب محفوظ الذى جمع الرئيس السيسي وماكرون في خان الخليلي

جمال سليمان

جمال سليمان: الإنسان هو المسئول الأول عن الخطايا

هيدي كرم وابنها

كنت طفلة بربي طفل.. هيدي كرم تكشف تفاصيل عن علاقتها بابنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة مر نيث

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تشريح زلزال التحولات الكونية في عالم متعدد الأقطاب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دائما في القلب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب.. "الرسوم الجمركية".. ترامب يلقي قنبلة نووية على الاقتصاد العالمي

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: عيد تحرير سيناء .. وتجدد المخاطر والتحديات

المزيد