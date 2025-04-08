قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يهزم الهلال السوداني ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا
لعدم قطع النت.. طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي
سمير فرج: اتفاق إنشاء 100 مدرسة فرانكفونية في مصر يعكس التزام الدولة بتطوير التعليم
80 دقيقة.. أرسنال يهين ريال مدريد بثلاثية في ملعب الإمارات
سمير فرج: زيارة ماكرون رسالة للعالم عن استقرار الوضع الأمني في سيناء
إمام عاشور يسجل الأول فى شباك الهلال السوداني
وزير الدفاع الأمريكي: قناة بنما تواجه تهديدات مستمرة من الصين
قذيفة مدوية .. أرسنال يضرب ريال مدريد بالهدف الأول |فيديو
لجنة السيرة بالأعلى للشئون الإسلامية توصي بتوضيح معاني الكلمات الغريبة في الأحاديث
أسرة الطفلة ليان صاحبة الصورة مع الرئيس السيسي وماكرون تروي الكواليس
قرار عاجل من التعليم لضمان استقرار الدراسة بالمدارس حتى نهاية الامتحانات
محافظ شمال سيناء عن استقبال الرئيس السيسي وماكرون: الأهالي فرحون بشدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مريم نعوم تكشف كواليس كتابة لام شمسية وسر الاسم

مريم نعوم
مريم نعوم
محمد حليم قنديل

كشفت الكاتبة والسيناريست مريم نعوم كواليس وأسرار إقدامها على كتابة مسلسل "لام شمسية"، مؤكدة أن القضية التي يناقشها العمل "واقعية جدًا وموجودة في المجتمع"، وقالت: "طول الوقت بيشغلني موضوعات من قلب المجتمع، لكن كل حاجة بييجي وقتها وبتخرج للنور في التوقيت المناسب."


وخلال لقائها في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، أوضحت أن الفكرة بدأت قبل حوالي خمس سنوات، وأضافت:"وقتها حسيت إني مستعدة أتكلم عن القضية... ساعات ببقى محتاجة أكون على المستوى الشخصي ناضجة كفاية علشان أقدر أكتب عن حاجة زي دي، وأشوفها بمنظور أوسع."

وتابعت:"كنت بشتغل وقتها على مشروع تاني بطلته كانت ضحية تحرش في طفولتها، ولما اتعمقت في الأحداث لقيت إن كتير من تصرفاتها في الكبر راجعة للحظة حصلت في الطفولة... وقتها قلت لازم أشتغل على عمل يخص القضية دي من جذورها، ومن هنا بدأت فكرة (لام شمسية)."

وأكدت: "أي حد بيعاني من اضطرابات نفسية، غالبًا الجذور بترجع لطفولته... فما بالك لو الطفولة دي كان فيها انتهاكات جسدية أو جنسية؟ عشان كده حسيت إني لازم أبدأ الرحلة دي."

وقالت إنها تواصلت مع سارة عزيز (متخصصة في قضايا التحرش بالأطفال):"قلت لها عندي مشروع وعايزة مساعدتك. وبدأنا نذاكر كل تفصيلة... مفيش مشهد بيتكتب أو بيتصور من غير ما أرجع فيه لخبير المناسب له  ، سواء في الطب النفسي أو القانون، وحتى ليلة تصوير المشهد."

وبخصوص اسم المسلسل، أوضحت أن صاحبة الفكرة هي سمر عبد الناصر، إحدى الكاتبات في ورشة سرد:"الحقيقة إن مشروع لام شمسية مر على أكتر من كاتب ثلاث مرات ، وسمر كانت من  أحد أعضاء الفريق  وهي اللي اقترحت الاسم، وفعلاً حسينا إنه اسم مثالي ومعبّر واتفقنا عليه."

لام شمسية مريم نعوم كلمة أخيرة لميس الحديدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1600 جنيه زيادة لهؤلاء.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

1600 جنيه زيادة لهؤلاء.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

زيزو

أول رد فعل من شيكابالا بعد استبعاد زيزو من قائمة الزمالك ضد ستيلينبوش

تحذير هام من بنك مصر لملايين العملاء

تحذير هام من بنك مصر لملايين العملاء

انقطاع المياه

خلال ساعات.. قطع المياه بالكامل عن مناطق بالقاهرة

مفاجأة فى شرط زيزو للبقاء فى الزمالك...أحمد حسن يكشف

أحمد حسن يكشف عن مفاجأة فى شرط زيزو للبقاء مع الزمالك

مشغولات ذهبية

بعد تراجعه 28 دولارا .. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر الآن

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من التعليم لضمان استقرار الدراسة بالمدارس حتى نهاية الامتحانات

وزير التعليم ومدير إدارة الباجور التعليمية

كان واقف ورا الوزير وماكلموش.. تفاصيل جديدة بشأن وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية

ترشيحاتنا

اتحاد كرة اليد

عمرو فتحي عضو اتحاد اليد : قرعة مونديال الناشئين متوازنة وطموحاتنا بلا حدود

زيزو

إحنا اللي وقفنا جنبك.. عمر الدردير يستعطف زيزو بذكرى مؤلمة

نيمار

نيمار يشارك في تدريبات سانتوس بعد غياب شهر ويستعد للظهور أمام فلومينينسي

بالصور

علامات تظهر على القدمين تنذر بالسكتة القلبية .. لا تتجاهلها

أعراض تظهر على القدمين تدل مشاكل قلبية
أعراض تظهر على القدمين تدل مشاكل قلبية
أعراض تظهر على القدمين تدل مشاكل قلبية

يقلل الكوليسترول والكرش ويعالج مقاومة الإنسولين .. اكتشف نوع زيت خارق

علاج ارتفاع الكوليسترول
علاج ارتفاع الكوليسترول
علاج ارتفاع الكوليسترول

بعد رمضان والكحك .. مشروبات فعالة تساعدك على إنقاص الوزن

مشروبات طبيعة للتخلص من الوزن الزائد بعد رمضان وعيد الفطر
مشروبات طبيعة للتخلص من الوزن الزائد بعد رمضان وعيد الفطر
مشروبات طبيعة للتخلص من الوزن الزائد بعد رمضان وعيد الفطر

للقلب والمناعة والمخ .. فاكهة شتوية تمتلك فوائد خارقة

فاكهة شتوية
فاكهة شتوية
فاكهة شتوية

فيديو

اصاله

هل أصبحت سعودية؟.. أصالة تكشف المستور بعد عاش بلدي

ابتهال أبو سعدة

اعترضت على دعم الاحتلال.. مايكروسوفت تفصل المهندسة ابتهال أبو سعدة عن العمل

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك قدرات تكنولوجية حديثة ومتكاملة لحماية سماء مصر

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى لقوات الدفاع الجوي والقوات الجوية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي لقوات الدفاع الجوي والقوات الجوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب.. شكراً لأبطال زيارة ماكرون

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة مر نيث

المزيد