عمرو فتحي عضو اتحاد اليد : قرعة مونديال الناشئين متوازنة وطموحاتنا بلا حدود

أبدى عمرو فتحي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد ثقته الكاملة في قدرات لاعبي منتخب الناشئين في تقديم بطولة عالم قوية خلال النسخة المقبلة ، وتستضيف مصر بطولة العالم للناشئين خلال شهر أغسطس المقبل .



وقال فتحي أن قرعة بطولة العالم متوازنة مشيرا إلى أن مجموعة منتخبنا جيدة مؤكدا أن طموحات الفراعنة هو المنافسة على لقب بطولة العالم في ظل امتلاك مجموعة مميزة من اللاعبين بجانب الخبرات الكبيرة للمدرب المخضرم طارق محروس.

وشدد فتحي أن مجلس اتحاد اليد سيوفر كل شيء لمنتخب الناشئين من أجل الظهور بأفضل مستوى ممكن خلال بطولة العالم المقبلة ..

ويتواجد مع الفراعنة في المجموعة السابعة كل من اليابان وكوريا والبحرين.

وأقيمت مراسم القرعة اليوم بالقاهرة وسط حضور عدد من الشخصيات في الوسط الرياضي، يتقدمهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والدكتور منصورو أريمو رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، إلى جانب الكابتن خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، والمهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

كما حضر الحفل كل من محمد يحيى لطفي رئيس شركة المتحدة للرياضة، والمهندس سيف الوزيري نائب رئيس الشركة وعضو مجلس إدارة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالإضافة إلى نخبة من نجوم كرة اليد المصرية، أبرزهم كريم هنداوي حارس مرمى منتخب مصر، والنجم إبراهيم المصري لسحب القرعة .