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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خدمات مصرفية متكاملة للصحفيين بالتعاون مع البنك الأهلي يومي الاثنين والأربعاء أسبوعيًا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أعلنت نقابة الصحفيين عن إطلاق حزمة متكاملة من الخدمات المصرفية بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، وذلك بدءًا من اليوم الأربعاء الموافق 9 أبريل 2025، بمقر النقابة بالدور الأرضي.

تأتي الحزمة في إطار استراتيجية نقابة الصحفيين الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي، وارتقاءً بمبادرة البنك المركزي المصري للشمول المالي.

وتشمل الخدمات المميزة المقدمة للأعضاء:
    •    إصدار كروت “ميزة” مسبقة الدفع مجانًا
    •    فتح حسابات بنكية لدى البنك الأهلي المصري
    •    الاشتراك في خدمة “الأهلي نت”
    •    التسجيل والاشتراك في المحفظة البنكية “الأهلي فون كاش”
    •    الاستفادة من خدمات التأمين الطبي المتطورة التابعة للبنك الأهلي للخدمات الطبية

وسيعمل فريق البنك الأهلي من داخل مقر النقابة يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع خلال شهر أبريل، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية والنصف ظهرًا، لتقديم الدعم المباشر والخدمات المتخصصة لأعضاء النقابة.

وأعرب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن تقديره للتعاون البنّاء مع البنك الأهلي المصري، مشيدًا بالدور الريادي الذي يقوم به محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة البنك، وكريم سوس، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع، في دعم جهود التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للأعضاء.

خطة شاملة لتطوير الخدمات النقابية والمالية

من جانبه، أوضح جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين للنقابة، أن هذه المبادرة تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير الخدمات النقابية والمالية، بما يمكن الأعضاء من الحصول على خدمات مصرفية متقدمة بطريقة آمنة وسريعة. وأكد أن الشراكة مع البنك الأهلي تاريخية وراسخة، وسيجري العمل على تطويرها بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف محمد الجارحي، السكرتير العام المساعد للنقابة، أن هذه الخدمات تُعد جزءًا محوريًا من مبادرة الشمول المالي، حيث تُمكّن الصحفيين من إجراء معاملاتهم المالية بسهولة، بما في ذلك سداد الاشتراكات والرسوم عبر أنظمة إلكترونية متطورة.

وتتوجه نقابة الصحفيين بالشكر للكاتب الصحفي أحمد يعقوب على جهوده في تيسير هذا الاتفاق المهم، وتدعو جميع أعضائها إلى الاستفادة القصوى من هذه الخدمات النوعية، في إطار التزامها المستمر بتطوير بنيتها الرقمية وتعزيز مستوى الخدمة، بما يليق بمكانتها المهنية، ودفعًا نحو المزيد من التقدم والتكامل مع منظومة الخدمات المالية الحديثة.

نقابة الصحفيين البنك الاهلى خدمات مصرفية استراتيجية التحول الرقمي

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