بالصور.. أول ظهور لزوجة سامح حسين تدعمه في العرض الخاص لفيلم استنساخ

رصدت عدسة "صدى البلد"، صور الفنان سامح حسين مع زوجته، التي حضرت معه لدعمه خلال العرض الخاص لفيلم "استنساخ"، الذي أقيم مساء الثلاثاء، في إحدى السينمات في التجمع الخامس.

واحتفل الفنان سامح حسين بتصدر أحدث أفلامه "استنساخ" محرك البحث جوجل، وذلك قبل طرحه في دور العرض السينمائية.

ونشر سامح حسين صورة عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، من خلال خاصية "ستوري"، وكتب معلقًا: "الحمد لله استنساخ تريند جوجل، الفيلم بجميع دور السينما المصرية، الأربعاء".

فيلم "استنساخ" من بطولة الفنان سامح حسين، الفنانة هبة مجدي، الفنان يوسف الشرنوبي نجل الفنانة هاجر الشرنوبي، إخراج وتأليف عبد الرحمن محمد، وإنتاج أحمد بجة.