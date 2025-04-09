قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عقب تراجعه أمس .. سعر الدولار اليوم الأربعاء 9-4-2025
موعد صرف معاشات شهر مايو 2025
فضيحة دولية.. الرئيس الأوكراني: أسرى صينيون في صفوف الجيش الروسي بدونيتسك
«انت ملبوس مش طبيعي» .. بدرية طلبة توجّه رسالة لفتحى عبد الوهاب
والد زيزو قفل التليفون.. تفاصيل مثيرة عن عرض الزمالك الأخير
تحت الـ 80 جنيهًا.. هبوط أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 9-4-2025
طقس الأربعاء .. الأرصاد الجوية تحذر من ظاهرة في المساء
دون إصابات .. السيطرة على حريق محدود بمستشفى خاص بالمنيا
هل تجوز قراءة القرآن في الركوع والسجود؟.. الإفتاء تجيب
كفّي نفسك الأول .. سيد عبد الحفيظ يفتح النار على ميدو
إعلامي: محمد عبد المنعم لن ينضم للأهلي.. ولاعب مفاجأة على ردار الأحمر
ضربة لـ نتنياهو .. المحكمة العليا الإسرائيلية تصدر قرارها بشأن إقالة رئيس الشاباك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

دون إصابات .. السيطرة على حريق محدود بمستشفى خاص بالمنيا

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا من السيطرة على حريق محدود نشب بأحد الطوابق في مستشفى خاص، دون وقوع إصابات. 

تم التحفظ على مكان الحريق، وأُخطر المعمل الجنائي، ويجري حصر التلفيات. وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية بالمنيا قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد باندلاع حريق محدود بأحد الطوابق في مستشفى خاص بمدينة المنيا.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، حيث تم السيطرة عليه وإخماده، ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة. كما تم فرض كردون أمني حول موقع الحادث.
ولم يسفر الحريق عن أية إصابات بشرية، ويجري في الوقت الحالي حصر التلفيات، والتحفظ على مكان الحريق، وإخطار المعمل الجنائي. وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 

المنيا حريق مستشفي محدود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيزو

أول رد فعل من شيكابالا بعد استبعاد زيزو من قائمة الزمالك ضد ستيلينبوش

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من التعليم لضمان استقرار الدراسة بالمدارس حتى نهاية الامتحانات

انقطاع المياه

خلال ساعات.. قطع المياه بالكامل عن مناطق بالقاهرة

تحذير هام من بنك مصر لملايين العملاء

تحذير هام من بنك مصر لملايين العملاء

مشغولات ذهبية

بعد تراجعه 28 دولارا .. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر الآن

حالة الطقس غدا

تقلبات جوية مفاجئة والأرصاد تحذر.. تفاصيل حالة الطقس في 48 ساعة القادمة

زيزو

مصدر بنادي الزمالك: زيزو لن يلعب للفريق مجددا واللاعب أنهي كل شيء

وزير التربية والتعليم

أول بيان رسمي من التعليم بشأن وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية

ترشيحاتنا

الدكتور محمد مختار جمعة

أعظم أجرًا .. وزير الأوقاف السابق: خصّصوا نفقات حج التطوّع إلى إعمارة غزة

المتسولين

هل هناك إثم في عدم التصدق على المتسولين؟.. أمين الفتوى يرد

الشيخ خالد الجندي

يجوز في حالة واحدة.. خالد الجندي يكشف حكم العمل وترك صلاة الجمعة

بالصور

طريقة جديدة لتحضير المسقعة .. خفيفة واقتصادية وبـ«ملعقة زيت» فقط

طريقة تحضير المسقعة بمعلقة زيت واحدة
طريقة تحضير المسقعة بمعلقة زيت واحدة
طريقة تحضير المسقعة بمعلقة زيت واحدة

خطوات بسيطة للتخلص من دهون الظهر.. نصائح فعّالة ومُجرّبة

نصائح بسيطة للتخلص من دهون الظهر
نصائح بسيطة للتخلص من دهون الظهر
نصائح بسيطة للتخلص من دهون الظهر

تحت إشراف الطبيب.. نظام الكيتو يسهم في تحسين بعض الأمراض المزمنة

نظام الكيتو يساعد في التصدي لأمراض مزمنة
نظام الكيتو يساعد في التصدي لأمراض مزمنة
نظام الكيتو يساعد في التصدي لأمراض مزمنة

عيب قاتل في سيارة كورفيت الجديدة من شيفروليه | تفاصيل

كورفيت
كورفيت
كورفيت

فيديو

اصاله

هل أصبحت سعودية؟.. أصالة تكشف المستور بعد عاش بلدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب.. شكراً لأبطال زيارة ماكرون

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة مر نيث

المزيد