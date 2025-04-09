دون إصابات .. السيطرة على حريق محدود بمستشفى خاص بالمنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا من السيطرة على حريق محدود نشب بأحد الطوابق في مستشفى خاص، دون وقوع إصابات.

تم التحفظ على مكان الحريق، وأُخطر المعمل الجنائي، ويجري حصر التلفيات. وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية بالمنيا قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد باندلاع حريق محدود بأحد الطوابق في مستشفى خاص بمدينة المنيا.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، حيث تم السيطرة عليه وإخماده، ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة. كما تم فرض كردون أمني حول موقع الحادث.

ولم يسفر الحريق عن أية إصابات بشرية، ويجري في الوقت الحالي حصر التلفيات، والتحفظ على مكان الحريق، وإخطار المعمل الجنائي. وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

