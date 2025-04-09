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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو: كواليس زيارة الرئيس الفرنسي للعريش.. وتحذير خطير من قلة النوم.. وأحمد موسى: مصر بلد الأمن والأمان وزيارة ماكرون خير شاهد

توك شو
توك شو
عادل نصار

تناولت برامج التوك شو عددًا من الموضوعات نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

أمينة خليل: أنا مش أم.. بس بحاول أوصّل إحساس الأم في مسلسل لام شمسية
قالت الفنانة  أمينة خليل  أن من اصعب   شيء واجهها في شخصية " نيلي " في مسلسل لام شمسية هو كيفية الوصول لاحساسها وتلك الاحساسيس هي الاساس  التي يبني عليها " كاركتر " شخصية نيلي
تابعت في  لقاء له ضمن برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة ON،: على سبيل المثال أنا مش أم لكني حاولت  أن اشعر المشاهد  بمشاعر الام  رغم أني لست   أماً  "
وعن بساطة الشخصية في المهنة والملابس قالت : شبه ستات كتيرة في بيوت مصر   "

النمنم: ما يحدث في غزة إبادة ممنهجة .. والانقسام الفلسطيني يحبط العرب

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن ما يحدث حاليًا في قطاع غزة لا يمكن وصفه بالحرب التقليدية، بل هو تدمير وإبادة جماعية تنفذها إسرائيل بحق الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن المسألة لم تعد تتعلق بالحرب من أجل قضية.

استقبلنا 107 آلاف فلسطيني| متحدث الصحة يكشف تفاصيل زيارة ماكرون لمستشفى العريش

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، زيارة الرئيس السيسي والرئيس ماكرون اطلعا على الجهود المصرية لدعم غزة، واستمعا بشكل مباشر للمصابين والجرحى من أهل غزة الذين يتلقون الرعاية الطبية في شمال سيناء.

حط إيده على خده| محافظ شمال سيناء يكشف صدمة ماكرون من شهادات مصابي غزة

أكد اللواء خالد مجاورة محافظ شمال سيناء، أن الرئيس ماكرون كان يستمع لقصص أهل غزة المصابين في مستشفي العريش، مضيفا أن الرئيس ماكرون سأل المصابين من أهل غزة عن تفاصيل الإصابة والعلاج.

من خان الخليلي إلى العريش| أحمد موسى: مصر بلد الأمن والأمان وزيارة ماكرون خير شاهد

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر أمنه وزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الفرنسي أيمانويل ماكرون من قلب القاهرة إلى العريش خير شاهد، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل ماكرون في مطار العريش.

أستاذ علوم سياسية: زيارة الرئيسين السيسي وماكرون للعريش رسالة قوية لدعم القضية الفلسطينية|فيديو

قال الدكتور إسماعيل تركي، أستاذ العلوم السياسية، إن المنطقة تمر حاليًا بمرحلة بالغة الخطورة، في ظل محاولات إسرائيلية مدعومة دعمًا مطلقًا من الولايات المتحدة للقضاء على القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الدولة المصرية تبذل كل ما بوسعها لكشف زيف الرواية الإسرائيلية وتفنيدها، من أجل حشد الدعم الغربي والدولي للجهود المصرية الرامية إلى وقف إطلاق النار.

تؤثر على الذاكرة والصحة العامة .. تحذير خطير من قلة النوم |فيديو

أكدت الدكتورة عالية عادل، أستاذ الطب النفسي بكلية الطب جامعة القاهرة واستشاري طب النوم، أن هناك استعدادًا وراثيًا يؤثر على احتياجات الأفراد للنوم، حيث يحتاج بعض الأشخاص إلى ساعات نوم أطول مقارنة بغيرهم.

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