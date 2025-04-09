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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أبوك مضي هو كمان.. الدردير يسخر من انتقال نجوم الزمالك للأهلي بمشهد من صرخة نملة

ابوك مضي هو كمان ..الدردير يسخر من انتقال نجوم الزمالك الي الأهلي بمشهد من فيلم صرخة نملة
ابوك مضي هو كمان ..الدردير يسخر من انتقال نجوم الزمالك الي الأهلي بمشهد من فيلم صرخة نملة
علا محمد

كشف مصدر مقرب من إدارة نادي الزمالك، عن تأكد مجلس الإدارة من توقيع نجم الفريق الأول لكرة القدم، أحمد سيد "زيزو"، عقودًا رسمية للانتقال إلى صفوف الغريم التقليدي، النادي الأهلي، وذلك في الثاني عشر من شهر مارس الماضي.

وعلق الناقد الرياضي عمرو الدردير ، بصورة من مشهد فيلم صرخة نملة عبر حسابه علي موقع فيسبوك : "الحق أبوك يا جوده"ايه مضي هو كمان للأهلي".


جاء هذا الكشف على لسان نجم منتخب مصر السابق، أحمد حسن، الذي نشر تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" جاء فيها: "مصدر.. إدارة الزمالك تأكدت من توقيع زيزو عقود رسمية مع الأهلي يوم 12 مارس الماضي".


ويأتي هذا التصريح ليُلقي بظلال كثيفة من الشك والغموض على مستقبل اللاعب مع القلعة البيضاء، خاصة بعد فترة طويلة من التكهنات والشائعات حول إمكانية رحيله أو تجديد عقده الذي يقترب من نهايته.


وقد شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات متسارعة في هذا الملف، حيث أعلن نادي الزمالك عن استبعاد "زيزو" من قائمة الفريق المسافرة إلى جنوب أفريقيا لمواجهة ستيلينبوش في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية. وربطت مصادر مطلعة هذا القرار بتأكد الإدارة من توقيعه للأهلي.


في المقابل، أصدر اللاعب بيانًا رسميًا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي نفى فيه توقيعه لأي نادٍ سواء داخل مصر أو خارجها، وأشار إلى أن صمته لفترة طويلة سمح بانتشار الشائعات.

 كما طالب إدارة الزمالك بالتواصل معه بشكل مباشر لحسم ملف تجديد عقده.


ورغم نفي اللاعب، فإن تأكيدات المصادر المقربة من إدارة الزمالك تزيد من حدة التوتر بين الطرفين وتضع علامات استفهام كبيرة حول مصير أحد أبرز نجوم الفريق في الفترة المقبلة.


ومن المتوقع أن تشهد الأيام القليلة القادمة مزيدًا من التطورات والإيضاحات حول هذه القضية التي تشغل بال جماهير الكرة المصرية بشكل عام وجماهير الزمالك والأهلي بشكل خاص.

نادي الزمالك أحمد سيد زيزو عقودًا رسمية الأهلي نهائي كأس الكونفدرالية الناقد الرياضي عمرو الدردير

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