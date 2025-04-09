لاستعراض الأصناف الجديدة.. البحوث الزراعية ينظم يوم الحقل السنوى للقمح بسدس

يواصل مركز البحوث الزراعية الدور الارشادي والتدريبي لتوعية المزارعين وبناء على توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق وتعليمات الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بضرورة التواصل مع كبار المزارعين و شركات القطاع الخاص والجامعات المصرية وبإشراف الدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية .



وقام الدكتور صبحى عبد الدايم رئيس قسم بحوث القمح و باحثين القمح من مختلف المحطات بالتوجه إلى محطة بحوث سدس لتنفيذ يوم موسع للقمح واستقبلهم الدكتور محمد مرعى مدير المحطة وأعضاء الفريق البحثي للقمح بالمحطة وفى حضور كبار المزارعين و مندوبين من شركات التقاوى وأساتذة الجامعات المصرية وعدد من الباحثين فى مختلف التخصصات البحثية تم استعراض للبرنامج البحثى بداية من الأصناف الجديدة والسلالات الحديثة المرشحة للتسجيل وبرنامج المعاملات وافضل التوصيات الفنية والإكثارات.



وأشاد الجميع بالمستوى المتميز للاصناف الجديدة و البرنامج البحثى الذى يماثل افضل البرامج البحثية على مستوى العالم

والمستوى الاحترافى لباحثين القمح على مستوى الجمهورية.



صرح بذلك الدكتور خالد جاد وكيل معهد المحاصيل الحقلية للارشاد والتدريب