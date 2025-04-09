سيدة تنهي حياتها بالمهدئات في العباسية بسبب أزمة نفسية

سطرت سيدة أربعينية بمنطقة العباسية نهاية مأساوية لحياتها حيث تناولت عقاقير مهدئة لإنهاء حياتها مما تسبب في توقف عضلة القلب وهبوط حادث بالدورة الدموية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من أحد الأشخاص أفاد بالعثور على زوجته متوفية داخل المنزل بمنطقة العباسية وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة.

بالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة العثور على جثة سيدة أربعينية ترتدي كامل ملابسها بدون إصابات ظاهرية عليها كما تبين سلامة النوافذ والأبواب.

بسؤال زوجها قرر بأنها تناولت عقاقير مهدئة للتخلص من حياتها بسبب مرورها بأزمة نفسية حادة، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة.