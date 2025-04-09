قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام إسرائيلي: الجيش بدأ توسيع ممر موراج الفاصل بين خان يونس ورفح الفلسطينية
منتخب مصر للناشئين 2008 يواجه تركيا فى ثالث جولاته ببطولة البحر المتوسط
قرار عاجل بشأن عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025 وتوزيع الدرجات
لبنان.. نواف سلام يطالب قوات الاحتلال بالانسحاب الكامل من النقاط الخمس
وزير خارجية السودان يوجه الشكر لمصر على استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين
وزير التعليم: نتعاون مع ولاية ساكسونيا الألمانية في دعم وتطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقية
استمرار فتح ميناء رفح البري لليوم الـ23 على التوالي
مدفعتوش ليه.. شوبير يعنف مسئولي الزمالك ويكشف أسباب أزمة زيزو
وكالة الأنباء الفلسطينية: ارتفاع حصيلة مجزرة الاحتلال في حي الشجاعية إلى 22 شهيدا
صحة غزة : قوات الاحتلال تقصف حي الشجاعية بصواريخ ضخمة
مدبولي يلتقي رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الألمانية لبحث التعاون المُشترك
الصحة: إغلاق مراكز الطب النفسي وعلاج الإدمان غير المرخصة بالجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مي كساب تطرح أغنية إحنا أهو بالتعاون مع أوكا

مي كساب تطرح مع أوكا أغنية "إحنا أهو"
مي كساب تطرح مع أوكا أغنية "إحنا أهو"
علا محمد

تستعد الفنانة مي كساب، لطرح أغنية جديدة لها بالتعاون مع زوجها مطرب المهرجانات الشعبية أوكا وصديقهم علي لوكا، تحت عنوان إحنا أهو، مما حاز على تفاعل من قبل الجمهور.

 وظهرت مي كساب ، بلوك مختلف و لون شعر أحمر وروجت لأغنيتها الجديدة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وقالت : "أغنية إحنا أهو بعد بكرة بإذن الله على جميع المنصات الالكترونية".

واحتفل الفنان محمد صلاح أوكا ، بعيد ميلاده، حيث فاجأته زوجته مي كساب بحفلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجه أوكا رسالة لعائلته في منشور عبر انستجرام وقال: "احلي عيد ميلاد اتعمل في حياتي من عيلتي الصغيرة".

الفنانة مي كساب تنعي هند زوجة الفنان نضال الشافعي

ونعت الفنانة مي كساب، هند زوجة الفنان نضال الشافعي، التي رحلت عن عالمنا مساء اليوم الخميس.

وكتبت مي كساب، عبر حسابها علي فيس بوك" خالص التعازي لأخويا وصديقي نضال الشافعي في وفاه زوجته المحترمه هند محمد علي .. كانت إنسانة محترمة وطيبة ومكافحة وزوجه أصيلة ووش خير .. الله يرحمها ويصبر قلبك علي فراقها ويقدرك ع الشيله نسألكم الفاتحه والدعاء".

الفنانة مي كساب أغنية جديدة زوجها مطرب المهرجانات الشعبية أوكا أوكا علي لوكا إحنا أهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة للمدارس بإعطاء كل طالب حقه في التقييمات وتسجيل الدرجات بدقة

طارق السيد

طارق السيد : زيزو باع الزمالك مبكرًا .. واللاعب يرد

الدراسة في المدارس

موعد إجازة نهاية العام الدراسي 2025 لطلاب المدارس.. التعليم تحسم قرارها

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب العالمية تتراجع 25 دولارًا .. ومفاجأة في قيمة عيار 21 بمصر

سيد عبد الحفيظ

لا مجال للتراجع.. سيد عبد الحفيظ يُحذّر الأهلي من هذا التصرف بشأن زيزو

أحمد مصطفى زيزو

إعلامي: زيزو يشكو الزمالك في اتحاد الكرة .. لهذا السبب |تفاصيل

طقس الأربعاء - أرشيفية

طقس الأربعاء .. الأرصاد الجوية تحذر من ظاهرة في المساء

زيزو

والد زيزو قفل التليفون.. تفاصيل مثيرة عن عرض الزمالك الأخير

ترشيحاتنا

المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي

حزب مصر القومي: الرئيس السيسي يُجسد دعم الدولة الثابت لفلسطين بعيدًا عن الشعارات

مجلس النواب

إحالة الموازنة الجديدة للجان النوعية المختصة للبرلمان الأحد القادم.. ونواب: بها زيادة في الناتج المحلي وستحقق فائضا أوليا رائعا بنسبة 4% لو حققناه

النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب

عضو سياحة النواب: زيارة ماكرون لمصر دعاية مجانية يجب استغلالها

بالصور

علاج مضاعفات نقص الحديد وعلاماته

علاج مضاعفات نقص الحديد وعلاماته
علاج مضاعفات نقص الحديد وعلاماته
علاج مضاعفات نقص الحديد وعلاماته

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

الفريق أحمد خليفة رئيس الأركان
الفريق أحمد خليفة رئيس الأركان
الفريق أحمد خليفة رئيس الأركان

تجنبها «علشان متقعش في الفخ».. أشهر عمليات الاحتيال على الإنترنت

أشهر عمليات الاحتيال على الإنترنت
أشهر عمليات الاحتيال على الإنترنت
أشهر عمليات الاحتيال على الإنترنت

احذرها.. 4 عادات تفعلها يوميا تسبب ضعف الذاكرة ببطء دون أن تشعر

. 4 عادات تفعلها يوميًا تسبب ضعف الذاكرة
. 4 عادات تفعلها يوميًا تسبب ضعف الذاكرة
. 4 عادات تفعلها يوميًا تسبب ضعف الذاكرة

فيديو

الفريق أحمد خليفة رئيس الأركان

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب.. شكراً لأبطال زيارة ماكرون

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة مر نيث

المزيد