مي كساب تطرح أغنية إحنا أهو بالتعاون مع أوكا

تستعد الفنانة مي كساب، لطرح أغنية جديدة لها بالتعاون مع زوجها مطرب المهرجانات الشعبية أوكا وصديقهم علي لوكا، تحت عنوان إحنا أهو، مما حاز على تفاعل من قبل الجمهور.

وظهرت مي كساب ، بلوك مختلف و لون شعر أحمر وروجت لأغنيتها الجديدة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وقالت : "أغنية إحنا أهو بعد بكرة بإذن الله على جميع المنصات الالكترونية".

واحتفل الفنان محمد صلاح أوكا ، بعيد ميلاده، حيث فاجأته زوجته مي كساب بحفلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجه أوكا رسالة لعائلته في منشور عبر انستجرام وقال: "احلي عيد ميلاد اتعمل في حياتي من عيلتي الصغيرة".

الفنانة مي كساب تنعي هند زوجة الفنان نضال الشافعي

ونعت الفنانة مي كساب، هند زوجة الفنان نضال الشافعي، التي رحلت عن عالمنا مساء اليوم الخميس.

وكتبت مي كساب، عبر حسابها علي فيس بوك" خالص التعازي لأخويا وصديقي نضال الشافعي في وفاه زوجته المحترمه هند محمد علي .. كانت إنسانة محترمة وطيبة ومكافحة وزوجه أصيلة ووش خير .. الله يرحمها ويصبر قلبك علي فراقها ويقدرك ع الشيله نسألكم الفاتحه والدعاء".