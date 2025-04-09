الحمد الله .. شاهد تعليق أكرم توفيق على فوز الأهلي

عبر اللاعب أكرم توفيق نجم الأهلي، عن سعادته بالفوز على الفريق المنافس الهلال السوداني.

وكتب أكرم توفيق، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "الحمد الله رب العالمين".

نتيجة مباراة الأهلي والهلال السعودي

حقق النادي الأهلي، الفوز على منافسه الهلال السوداني بنتيجة هدفين دون رد ، في مباراتي دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعلى الجانب الأخر، نجح فريق صن دوانز في عبور الترجي التونسي بعد التعادل السلبي، في مباراة الإياب مستفيدا من الفوز 1-0 على ملعبه بجنوب إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وصن دوانز في دوري أبطال أفريقيا

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" موعد مباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أيام 18 و19 و20 أبريل الجاري، على أن تكون موعد مباراة العودة أيام 25 و26 و27 من نفس الشهر.

وسيتم الإعلان عن الموعد النهائي لمباراتي الذهاب والإياب مع العلم أن تقام المباراة الأولى في جنوب أفريقيا والإياب في مصر.