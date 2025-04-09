قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهد.. شيخ الأزهر بالجلباب خلال حفل خطوبة حفيدة شقيقه بالأقصر
عملية الخرطوم.. ما دار في الجلسة الرئيسية من الاجتماع الوزاري الثاني؟
مجلس الوزراء يوافق على تخصيص أراضي بالمحافظات لإقامة مشروعات قومية
حفيد فنان الشعب.. تشيع جثمان شقيق إيمان البحر درويش
مدبولي: تكليف المجموعة الاقتصادية بوضع سيناريوهات محددة لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية
70 ألف ريال| فرص عمل في السعودية بهذه التخصصات.. آخر موعد للتقديم
عودة فورية لوقف إطلاق النار في غزة.. ماذا دار بالقمة الثلاثية أمس
وشي حالته بتسوء.. ريهام سعيد تفتح النار على طبيب التجميل اللبناني
القصة الكاملة لفيديو اعتداء مدير مدرسة خاصة وجاردات على طالب ووالده بالسلام
أول ضربة لـ زيزو بعد إقترابه من الأهلي
وفاة موظفة بجامعة الأزهر وأسرتها بالكامل إثر انهيار منزل بأسيوط.. صور
بعد زيزو.. أحمد حسن: الأهلي يحصل علي توقيع الونش ومخاوف من هذا الأمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بمجوهرات أنيقة.. أحدث ظهور لأسما إبراهيم

اسما ابراهيم
اسما ابراهيم
يارا أمين

شاركت الإعلامية أسما إبراهيم، صورا جديدة مع جمهورها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت أسما بإطلالة سوداء، ونسقت معها مجوهرات أنيقة بأشكال مختلفة.

ومن الناحية الجمالية اختارت أسما وضع لمسات بسيطة وهادئة في مكياجها، وتركت خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

"حبر سري" يتصدر بحث جوجل في رمضان

تصدَّر برنامج "حبر سري" قائمة البرامج الأكثر رواجًا خلال شهر رمضان، وذلك وفقًا لإحصائيات محرك البحث العالمي "جوجل"، حيث حظي بنسبة بحث مرتفعة في مصر وعدد من الدول العربية، من بينها: المغرب، الإمارات، السعودية، الجزائر، والأردن، إلى جانب تصدّره نتائج البحث في عدد من الولايات الأمريكية وكندا.

وحققت حلقات البرنامج تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدّرت "الترند" طوال الشهر الكريم، بفضل استضافة عدد كبير من النجوم، من بينهم: أحمد السقا، محسن جابر، حسن الرداد، صابرين، طارق لطفي، إياد نصار، داليا مصطفى، وغيرهم.

يُذكر أن برنامج "حبر سري"، الذي تُقدّمه الإعلامية أسما إبراهيم، عُرض خلال شهر رمضان الماضي عبر قناتي "القاهرة والناس" و"CBC".

أسما إبراهيم إنستجرام سوداء مجوهرات برنامج حبر سري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة للمدارس بإعطاء كل طالب حقه في التقييمات وتسجيل الدرجات بدقة

الدراسة في المدارس

موعد إجازة نهاية العام الدراسي 2025 لطلاب المدارس.. التعليم تحسم قرارها

زيزو

بعد أنباء توقيعه للأهلي.. حالة واحدة تحرم زيزو من حلم مونديال الأندية

أحمد مصطفى زيزو

إعلامي: زيزو يشكو الزمالك في اتحاد الكرة .. لهذا السبب |تفاصيل

طقس الأربعاء - أرشيفية

طقس الأربعاء .. الأرصاد الجوية تحذر من ظاهرة في المساء

زيزو

والد زيزو قفل التليفون.. تفاصيل مثيرة عن عرض الزمالك الأخير

صورة أرشيفية

انهيار منزل مكوّن من 4 طوابق في أسيوط.. وعمليات بحث مكثفة عن السكان تحت الأنقاض

سيد عبد الحفيظ وأحمد حسام ميدو

كفّي نفسك الأول .. سيد عبد الحفيظ يفتح النار على ميدو

ترشيحاتنا

اسما ابراهيم

بمجوهرات أنيقة.. أحدث ظهور لأسما إبراهيم

نقابة السينمائيين

السينمائيون تنعي المونتير محمود نجم

نسرين طافش

شهر العسل.. أحدث ظهور لـ نسرين طافش مع زوجها

بالصور

مرض السكري.. كيف يبدأ وما هي علامات نهايته؟

مرض السكري.. كيف يبدأ وما هي علامات نهايته؟
مرض السكري.. كيف يبدأ وما هي علامات نهايته؟
مرض السكري.. كيف يبدأ وما هي علامات نهايته؟

طرق علاج اكتئاب الفصول وأعراضه

طرق علاج اكتئاب الفصول وأعراضه
طرق علاج اكتئاب الفصول وأعراضه
طرق علاج اكتئاب الفصول وأعراضه

علاج مضاعفات نقص الحديد وعلاماته

علاج مضاعفات نقص الحديد وعلاماته
علاج مضاعفات نقص الحديد وعلاماته
علاج مضاعفات نقص الحديد وعلاماته

رئيس الأركان يتفقد الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

الفريق أحمد خليفة رئيس الأركان
الفريق أحمد خليفة رئيس الأركان
الفريق أحمد خليفة رئيس الأركان

فيديو

ضحية سيرك طنطا

بيلعب مع الأسود.. ظهور صاحب واقعة سيرك طنطا مع مادلين طبر ومحمد الحلو

واقعة الطالبة صباح

بوقك كبير.. تنمر يودي بحياة الطالبة صباح في مدرسة العبور

وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية

شاهد عيان يكشف ما حدث بين وزير التعليم ومدير إدارة الباجور قبل لحظات من وفاته

أشتراك مترو VIP لرئيس فرنسا

ماكرون عمل كارنية المترو.. اشتراك VIP لرئيس فرنسا بمحطة عدلي منصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب.. شكراً لأبطال زيارة ماكرون

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة مر نيث

المزيد