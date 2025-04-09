بمجوهرات أنيقة.. أحدث ظهور لأسما إبراهيم

شاركت الإعلامية أسما إبراهيم، صورا جديدة مع جمهورها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت أسما بإطلالة سوداء، ونسقت معها مجوهرات أنيقة بأشكال مختلفة.

ومن الناحية الجمالية اختارت أسما وضع لمسات بسيطة وهادئة في مكياجها، وتركت خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

"حبر سري" يتصدر بحث جوجل في رمضان

تصدَّر برنامج "حبر سري" قائمة البرامج الأكثر رواجًا خلال شهر رمضان، وذلك وفقًا لإحصائيات محرك البحث العالمي "جوجل"، حيث حظي بنسبة بحث مرتفعة في مصر وعدد من الدول العربية، من بينها: المغرب، الإمارات، السعودية، الجزائر، والأردن، إلى جانب تصدّره نتائج البحث في عدد من الولايات الأمريكية وكندا.

وحققت حلقات البرنامج تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدّرت "الترند" طوال الشهر الكريم، بفضل استضافة عدد كبير من النجوم، من بينهم: أحمد السقا، محسن جابر، حسن الرداد، صابرين، طارق لطفي، إياد نصار، داليا مصطفى، وغيرهم.

يُذكر أن برنامج "حبر سري"، الذي تُقدّمه الإعلامية أسما إبراهيم، عُرض خلال شهر رمضان الماضي عبر قناتي "القاهرة والناس" و"CBC".