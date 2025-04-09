شمع الأذن الأسود.. أسبابه وكيف يمكن علاجه؟

عادةً ما يكون لون شمع الأذن الطبيعي أصفر إلى برتقالي مائل للبني. لكن في بعض الحالات، قد يتحول لونه إلى الأسود، وهو أمر قد يثير القلق لدى البعض.

هناك أسباب ظهور شمع الاذن الاسود..

1. تراكم شمع الأذن:

عندما يُفرز شمع الأذن بكميات كبيرة ولا تستطيع الأذن التخلص منه كما يجب، يبدأ في الجفاف ويتراكم تدريجيًا، مما يؤدي إلى تحوّله إلى اللون الأسود مع مرور الوقت.

2. وجود أجسام غريبة داخل الأذن:

يؤدي استخدام عيدان القطن وسماعات وسدادات الأذن أو الوسائل المساعدة للسمع، لزيادة احتمالية حدوث الشمع الأسود، بسبب دفع هذه الأجسام الغريبة للشمع داخل الأذن مرة أخرى ومنعه من الخروج، وبمرور الوقت قد يؤدي تراكم شمع الأذن لظهور أعراض، مثل ألم الاذن والدوخة وفقدان السمع.

3. العمر والجنس:

كبار السن وخاصةً الرجال يكونون أكثر عرضة لتكوّن الشمع الأسود، فمع التقدم في العمر يقل إنتاج الشمع، لكنه يصبح أكثر سماكة، ما يزيد من احتمالية تراكمه وتغيّر لونه.

للتخلص من تراكم الشمع الأسود، يمكن اللجوء إلى عدة وسائل، منها:

1-قطرات الاذن: تساعد على تليين الشمع لتسهيل خروجه.

2-غسيل الاذن المنزلي: يتم تحت إشراف الطبيب أو حسب التعليمات الموصى بها.

3-التدخل الطبي: يشمل إزالة الشمع باستخدام أدوات مخصصة داخل عيادة الطبيب.

المصدر..DailyMedicalinfo