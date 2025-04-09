لقطات من أحدث أجزاء المهمة المستحيلة قبل عرضه بمهرجان كان السينمائي

أعلن مهرجان كان السينمائي الدولي عن تقديم آخر أجزاء سلسلة المهمة المستحيلة” الحساب الأخير أو

"Mission: Impossible – The Final Reckoning" ضمن فعاليات الدورة الـ78 التي تقام في الفترة من 13 وحتى 24 من شهر مايو المقبل.



ويجسد توم كروز شخصية إيثان هانت في فيلم “مهمة مستحيلة - الحساب النهائي”، ليعود إلى مهرجان كان بعد مشاركة قوية عام 2022 عرض خلالها فيلم "توب جن: مافريك Top Gun: Maverick" وتلقى السعفة الذهبية الشرفية عن مجمل أعماله.



وينتظر عرض الفيلم للمرة الأولى عالميا ليلة الأربعاء 14 مايو والذي سيختتم به توك كروز السلسلة فائقة النجاح والمستمرة منذ منتصف التسعينيات.

مهمة مستحيلة - الحساب النهائي يوضح أن حياتنا هي حصيلة خياراتنا، ويجسد توم كروز به شخصية العميل السري إيثان هانت، وهو من إخراج كريستوفر ماكويري، تأليف كريستوفر ماكويري وإريك جيندريسن ومن إنتاج توم كروز وكريستوفر ماكويري.



"Mission: Impossible – The Final Reckoning" من بطولة توم كروز، هايلي أتويل، فينج رامز، سيمون بيج، إيساي موراليس، بوم كليمينتيف، هنري تشيرني، مارييلا غاريغا، وأنجيلا باسيت، وينطلق عرضه التجاري بين 12 و23 مايو المقبل.