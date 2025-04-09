ركلات الترجيح تحسم التأهل بين المصري وسيمبا في الكونفيدرالية

انتهت أحداث الشوط الثاني بتقدم فريق سيمبا التنزاني أمام منافسه المصري البورسعيدي بنتيجة هدفين دون رد لتتجه المباراة لركلات الجزاء لحسم الفريق الصاعد لنصف نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

واستفاد المصري البورسعيدي من انتصاره بنفس النتيجة أمام سيمبا التنزاني في مباراة الذهاب ليصبح مجموع اللقاءين 2-2 ويلعبا ضربات ترجيحيه لحسم بطاقة التأهل.

المصري يعاني أمام سيمبا

وعانى المصري البورسعيدي أمام فريق سيمبا بسبب الحضور الجماهيري الكبير بجانب سوء أرضية الملعب التي أثرت على أداء اللاعبين وتمركزاتهم الخاطئة التي ساهمت في ضياع فرصة الحفاظ على التقدم.

وسجل سيمبا الهدف الأول في الدقيقة 22 عن طريق مبانزو قبل أن يضيف زميله موكوالا في الدقيقة 33 من عمر المباراة.

واستحوذ فريق سيمبا التنزاني على اللعب بنسبة وصلت لـ 76 % وسط تراجع المصري للدفاع بشكل مبالغ فيه واستحواذ على الكرة بنسبة 24%.

سدد فريق المصري البورسعيدي 5 كرات فقط في المقابل وصل عدد تسديدات سيمبا لـ 24 تسديدة جاء منها هدفين

تشكيل المصري البورسعيدي لمواجهة سيمبا في الكونفدرالية

حراسة المرمى: محمود جاد.

الدفاع: باهر المحمدي - خالد صبحي - عمرو سعداوي، أحمد عيد.

الوسط: محمد مخلوف -محمود حمادة -يوسف الجوهري.

الهجوم: عبدالرحيم دغموم -سامادو- صلاح محسن.