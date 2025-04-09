برلماني: احتشاد المصريين بالعريش يؤكد اصطفافهم خلف القيادة السياسية

ثمن النائب ثروت فتح الباب، عضو مجلس الشيوخ، زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مدينة العريش، برفقة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال "فتح الباب" في تصريحات صحفية له اليوم، إن تلك الزيارة تمثل رسالة دولية قوية تعكس ثقة المجتمع الدولي في الدولة المصرية، وقدرتها على إدارة الملفات الشائكة بمنتهى الحنكة والحسم، خاصة ما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة.

الحشود المصرية في رفح

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الحشود المصرية التي تواجدت بمدينة العريش، تزامنًا مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حملت العديد من الرسائل المهمة، أبرزها أن المصريين يقفون خلف القيادة السياسية في كافة القرارات المتعلقة بالأمن القومي المصري، معلنين رفضهم القاطع لتهجير الفلسطينيين.

وتابع النائب ثروت فتح الباب: "الحشود المصرية التي تواجدت بمدينة العريش أظهرت حجم التضامن الوطني والوعي لدى المصريين، الذين خرجوا بكثافة للتعبير عن دعمهم الكامل لمواقف القيادة السياسية في قضايا المنطقة، خصوصًا في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وأزمة قطاع غزة".