بعد 72 ساعة.. انتشال جثمان عامل من بئر جوفية بصحراء أبوقرقاص في المنيا

استطاعت قوات الحماية المدنية بالتنسيق مع أجهزة الوحدة المحلية لمركز ابوقرقاص جنوب المنيا، انتشال جثمان عامل يبلغ من العمر 30 سنة، بعد سقوطه فجر الإثنين الماضي في بئر مياه جوفية لري الأرض الزراعية، بالظهير الصحراوي الغربي أمام مركز أبوقرقاص.

دفعت قوات الحماية المدنية، بعدد من الغواصة وسيارة دفع تابعة للحماية المدنية، كما دفعت الوحدة المحلية، بلودر وونش تابع للوحدة المحلية، لانتشال جثة العامل من عمق البئر، وجار نقل الجثمان لمشرحة المستشفى لبدء إجراءات الدفن.

ترجع أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا، بلاغا من عمليات النجدة، بمصرع إسلام. ا. ت 30 سنة عامل زراعة، مقيم بإحدى قرى مركز أبوقرقاص.

وانتقلت فرق الحماية المدنية والشرطة والوحدة المحلية الي موقع البلاغ، وتم انتشال الجثمان، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.