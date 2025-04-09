هيئة عائلات المحتجزين الإسرائيليين: أي تأخير في عودتهم هو حكم بالإعدام مدى الحياة

ذكرت هيئة عائلات المحتجزين الإسرائيليين، أنّ أي تأخير في عودتهم هو حكم بالإعدام مدى الحياة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وكانت هيئة عائلات المحتجزين الإسرائيليين، قالت إن حكومة نتنياهو تدخل مزيدا من الجنود لقطاع غزة بدلا من التوصل لصفقة لإطلاق سراح ذوينا وإنهاء الحرب.



وكشفت هيئة عائلات المحتجزين الإسرائيليين، أنهم يشعرون بالذعر بعد إعلان وزير الدفاع توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأربعاء بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل سبعة مواطنين فلسطينيين، من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.