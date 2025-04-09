عودة للأجواء الشتوية.. تحذيرات من سقوط أمطار على تلك المناطق خلال ساعات

كشف الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ ، عن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، حيث إنها بداية سيطرة وتوغل للكتلة الشمالية الباردة على كل أنحاء الجمهورية لتزيح في طريقها كتلة الهواء الساخن لمنخفض السودان الموسمي المبكر.

حالة الطقس غدًا

وأضاف "فهيم" خلال تصريحات له، أنه بداية من غد الخميس، يسود طقس ربيعي طبيعي في معظم الجمهورية بدرجات حرارة حول الــ 20° شمالاً و 22 ° م وسط البلاد وحول الـ 28 ° جنوب البلاد.

كما توقع " رئيس مركز معلومات تغير المناخ " عودة البرودة ليلاً لتكون درجات الحرارة حول الـ 12 ° م في الوجه البحري وحول من 15 – 19 ° م في الصعيد ، وخلال الأيام القادمة متوقع انخفاض اكبر في حرارة الليل لتلامس الـ 9 و 10 درجات مئوية مما يمثل خطورة كبيرة جدا على أشجار الفاكهة في بداية الاخصاب والعقد ( معظم الفاكهة تقريباً ) .



وأشار إلي أنه تستمر الأجواء ربيعية مائلة للحرارة نهاراً وحتى نهاية الأسبوع القادم مما يعني تذبذبات حرارية كبيرة وتزيد التحديات على المحاصيل.

هبات رياح قوية

كما حذر من استمرار هبات الرياح العالية المتقطعة خلال الأيام المقبلة نهاراً في معظم المناطق ، كما أنه متوقع بعض الامطار الخفيفة على شمال الجمهورية بداية من غد الخميس وبعض أيام الأسبوع القادم (لكنها مناوشات خفيفة تقتصر على شمال الدلتا وشمال سيناء) .



من جانبها كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى لهيئة الأرصاد الجوية، أن قيم درجات الحرارة بدأت اليوم فى الانخفاض بمعدل 8 درجات عن أمس، والانخفاضات كانت ملحوظة اليوم بسبب تأثر الكتل الهوائية المختلفة.

هل تنخفض درجات الحرارة؟

وأضافت منار غانم خلال تصريحات تليفزيونية، أن غدا الخميس سنشهد المزيد من الانخفاض فى قيم درجات الحرارة، والعظمى غدا فى القاهرة خلال النهار من 22 درجة مئوية لـ 23 درجة درجة مئوية.



ولفتت غانم إلى أن فترات الليل ستكون من الأجواء المائلة للبرودة والصغرى ليلا من 14 إلى 15 درجة مئوية، وسيكون هناك نشاط في الرياح وتظهر سحب منخفضة تحجب أشعة الشمس، وهناك فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة، على أماكن متفرقة من القاهرة الكبرى".



ونصحت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد، بضرورة ارتداء ملابس شتوية خفيفة خلال الأيام القادمة، وبالأخص خلال فترات الليل، وحتى نهاية الشهر الحالي.

نصائح عاجلة

وكشفت أنه من الممكن أن يتم ارتداء الملابس الصيفية بعد أعياد شم النسيم، وبداية الشهر القادم.

فيما نفت منار غانم أن التقلبات الجوية تعود لتأثير تقلبات المناخ العالمي، ولكن يرجع ذلك لما يتميز به فضل الربيع “بنشوف الفصول الأربعة في اليوم الواحد خلال فصل الربيع”.